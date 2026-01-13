Crédit immobilier : Net recul des prêts accordés en novembre

Selon la Banque de France, le montant des nouveaux prêts recule de 6,8 % sur un mois, même si la dynamique annuelle reste positive et que les primo-accédants continuent de gagner du terrain.

Le marché du crédit immobilier a ralenti en novembre en France avec un recul de 6,8% du montant des nouveaux prêts accordés par rapport au mois d’octobre, malgré des taux stables, selon les données publiées par la Banque de France.

Le montant total des nouveaux prêts accordés (hors renégociations) s’est établi à 12,3 milliards d’euros (après 13,2 milliards en octobre), dans un marché où le nombre de prêts accordés aux emprunteurs primo-accédants augmente plus rapidement que celui des ventes de logements et des prêts à l’ensemble des emprunteurs (hors renégociations) depuis début 2025, souligne l’institution.

Durée des prêts et niveaux de taux : des conditions qui se stabilisent

La durée moyenne des nouveaux prêts à l’habitat pour l’acquisition d’une résidence principale s’élève à 23 ans et 4 mois pour l’ensemble des emprunteurs et de 23 ans et 10 mois pour les primo-accédants, souligne la Banque de France.

Le taux d’intérêt moyen (hors frais et assurance) de ces nouveaux crédits est resté stable, à 3,10%, contre 3,09% en octobre. Il était à 3,32% en janvier.

Ce taux reste éloigné du dernier pic atteint début 2024 (4,17%), mais ne diminue plus que très légèrement depuis six mois.

« Les taux du crédit immobilier se sont stabilisés depuis plusieurs mois (…) en moyenne on est autour de 3,1% pour un crédit à 20 ans », a commenté le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau sur France Inter.

« Si on regarde les 11 premiers mois de 2025 c’est +35% de nouveaux crédits comparé à l’année précédente », a-t-il ajouté, saluant une « bonne nouvelle ».

Est-ce encore le bon moment pour emprunter ?

« Je crois vraiment que c’est le bon moment pour emprunter parce que ce que nous observons depuis plusieurs mois c’est que la baisse des taux du crédit immobilier qui avait été sensible s’est arrêtée », a-t-il précisé.

Tous frais compris, le taux moyen pratiqué au quatrième trimestre atteint 3,85% pour une durée de vingt ans et plus, selon les dernières données disponibles de la Banque de France.

