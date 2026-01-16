Immobilier : « Les promoteurs ont besoin de vendre en bloc », Margaux Scalisi (Vefaonline)

Margaux Scalisi, fondatrice de Vefaonline, est l’invitée de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian, elle explique comment sa plateforme facilite la vente en bloc et séduit investisseurs privés et bailleurs sociaux.

Vendre plusieurs logements d’un coup pour limiter les risques : c’est ce que propose Vefaonline. Margaux Scalisi, sa fondatrice, est l’invitée de Mon Podcast Immo. Elle explique comment cette plateforme simplifie la vente en bloc pour les promoteurs et attire investisseurs privés et bailleurs sociaux.

La vente en bloc s’impose comme une stratégie de plus en plus recherchée par les promoteurs immobiliers en mal de débouchés. « Vendre en bloc permet au promoteur de se dérisquer commercialement », explique Margaux Scalisi, fondatrice de Vefaonline, au micro d’Ariane Artinian dans Mon Podcast Immo.

Une solution digitale pour vendre plusieurs lots à la fois

Vefaonline se positionne comme une plateforme digitale spécialisée dans la vente en bloc de logements : cinq lots minimum, vendus à des investisseurs publics ou privés. L’idée est née du terrain. « En tant que professionnelle du développement immobilier, j’ai constaté l’absence d’outils adaptés pour vendre à des institutionnels », raconte Margaux Scalisi.

Face à un stock croissant de logements invendus, la plateforme propose une alternative à la vente au détail, en facilitant des transactions groupées. Ces ventes à des professionnels (bailleurs sociaux, foncières privées, investisseurs patrimoniaux) permettent d’écouler rapidement plusieurs logements en une seule opération.

Des décotes jusqu’à 30 % selon les zones

Vendre plusieurs logements d’un coup implique une remise. « Il y a évidemment une décote attendue par les acheteurs, qui prennent un risque en investissant sur plusieurs lots », explique Margaux Scalisi. Cette décote varie selon l’emplacement : autour de 10 % dans les grandes métropoles, jusqu’à 30 % dans des zones moins tendues.

Une stratégie gagnant-gagnant selon la fondatrice de Vefaonline, qui permet aux promoteurs de réduire leur exposition commerciale et aux investisseurs d’obtenir des conditions d’achat avantageuses.

Logement social ou premium : les deux marchés existent

Du côté des acheteurs, deux grands profils se distinguent. D’abord, les acteurs du logement social, présents sur l’ensemble du territoire. « 75 % des Français sont éligibles au logement social. Il y a une demande énorme à laquelle ces opérateurs veulent répondre », souligne Margaux Scalisi.

Ensuite, les investisseurs privés, concentrés sur des secteurs bien desservis, dans des quartiers jugés « premium ». Ils cherchent de la sécurité locative et un bon potentiel de valorisation. Une tendance qui se confirme avec l’essor du démembrement de propriété, très prisé pour ses avantages fiscaux et l’absence de gestion locative à assurer.

Un modèle hybride entre portail et outil de pilotage

Vefaonline ne se limite pas à une vitrine. « On propose aussi des outils CRM et d’analyse de données pour aider à piloter les ventes », précise Margaux Scalisi. Le modèle économique repose sur un mix entre abonnements et commissions à la transaction. En moyenne, la plateforme perçoit 1 % du chiffre d’affaires des ventes conclues.

En 2025, Vefaonline a publié plus de 3 000 logements sur son portail et permis la vente de 700 logements via sa plateforme. Des chiffres en croissance malgré un contexte difficile : « On fait x2 sur notre chiffre d’affaires cette année », affirme Margaux Scalisi.

Retrouvez l’épisode intégral de Mon Podcast Immo avec Margaux Scalisi (vefaonline) sur MySweetImmo ainsi que sur toutes les plateformes d’écoute.

