Immobilier à Paris : « Le marché a retrouvé un point d’équilibre plus favorable aux acheteurs »

Après plusieurs années de tensions, le marché immobilier parisien amorce un rééquilibrage. Armelle Casanova, directrice régionale Paris du groupe Patrice Besse, analyse le retour des acheteurs, l’évolution du pouvoir d’achat immobilier et les dynamiques à l’œuvre sur le segment des biens de caractère

Avis d’expert

Quelle est l’évolution du marché sur votre secteur ?

Armelle Casanova : Après trois années difficiles à Paris et en région parisienne, le marché a enfin atteint un point d’équilibre plus favorable aux acheteurs. Ceux-ci sont revenus en nombre au cours des deux derniers trimestres. Entre la baisse des taux d’intérêt et la correction marquée des prix à la baisse, le pouvoir d’achat immobilier des Franciliens s’est favorablement amélioré en 2025.

Quel est le profil des acquéreurs ?

Armelle Casanova : La majorité des acquéreurs à Paris sont encore des Français qui recherchent leur résidence principale. La clientèle étrangère devient toutefois de plus en plus présente, venant principalement d’Europe et des États-Unis.

Une remarque intéressante à partager sur votre secteur ?

Armelle Casanova : Grâce à notre accompagnement et à notre stratégie de mise en valeur, une transaction exceptionnelle a été réalisée en 2025, avec la vente d’un hôtel particulier historique situé au cœur du Faubourg Saint-Germain pour un prix supérieur à 20 millions d’euros.

