Immobilier en Normandie : « Le premier rang en front de mer n’est plus le critère numéro un »

Le marché immobilier normand se maintient, mais les attentes des acheteurs changent. Jean Gatellier, directeur régional Normandie Ouest du groupe Patrice Besse, analyse l’évolution des critères de recherche, entre qualité du bâti et cadre de vie.

Quelle est l’évolution du marché sur votre secteur ?​

Jean Gatellier : En Normandie, le marché se maintient, notamment dans la Manche, l’Orne et en Seine-Maritime. Les prix restent encore très élevés aux alentours de Deauville.

Quel est le profil des acquéreurs ?

Jean Gatellier : Cette année, le profil des acquéreurs reste essentiellement composé de futurs retraités, à la recherche d’un nouveau lieu de vie. La clientèle étrangère est également présente et s’intéresse au secteur, notamment aux propriétés disposant de grands terrains. Quelques acquéreurs américains se sont aussi manifestés cette année.

Une remarque intéressante à partager sur votre secteur ?

Jean Gatellier : La maison idéale recherchée en Normandie se caractérise par un bâti authentique, en bon état, notamment au niveau de la toiture et des fenêtres. Les acquéreurs privilégient les biens rénovés avec des matériaux de qualité, lumineux, correctement isolés sans excès, offrant une jolie vue. La proximité des commerces et d’une gare reste un critère important. Le premier rang de front de mer n’est plus le critère numéro un, mais une belle vue sur la mer ou sur le bocage normand demeure prioritaire.

