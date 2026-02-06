Immobilier en Rhône provençal : « L’offre est importante, les acheteurs sont plus attentistes »
Dans le Rhône provençal, l’année 2025 s’est achevée sur un marché plus lent. Ménélik Plojoux, directeur régional du groupe Patrice Besse, analyse des acheteurs plus attentistes et des ventes plus exigeantes.
Après un printemps plus dynamique, l’année 2025 s’est achevée sur un rythme plus mesuré sur le marché immobilier du Rhône provençal. Ménélik Plojoux, directeur régional Rhône Provençal du Groupe Patrice Besse, observe un allongement des délais de vente, dans un contexte d’offre abondante et d’arbitrages plus prudents.
Avis d’expert
Quelle est l’évolution du marché sur votre secteur ?
Ménélik Plojoux : Après un printemps plus dynamique, l’année 2025 s’est terminée sur une note moins active, malgré une offre importante, voire excédentaire. L’écart entre les attentes financières des vendeurs et les capacités économiques des acquéreurs est régulièrement trop important, ce qui tend à allonger la durée de commercialisation, avec un risque de baisse accru.
Quel est le profil des acquéreurs ?
Ménélik Plojoux : Si les acquéreurs français restent majoritaires, les clients nord-américains sont davantage présents, aux côtés d’acheteurs suisses, belges, allemands ou hollandais. Tous apprécient la lumière, les paysages et la qualité de vie provençale.
Une remarque intéressante à partager sur votre secteur ?
Ménélik Plojoux : L’augmentation du coût des travaux continue de peser dans les projets des acquéreurs, tandis que les incertitudes fiscales et politiques les rendent plus attentistes. Les biens particulièrement singuliers parviennent toutefois à se vendre, à condition d’être correctement valorisés. La vente, en quelques semaines, des ruines du château de Chabrillan, dans la Drôme, en témoigne.