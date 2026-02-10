Crédit immobilier : La Banque de France annonce une hausse de 33 % des crédits immobiliers en 2025

Selon la Banque de France, l’année dernière, la production de crédits immobiliers a augmenté de 33 %. Vousfinancer confirme cette belle reprise de l’activité de crédits avec une hausse de 45 % sur un an !

Les derniers chiffres de production de crédits immobiliers de la Banque de France viennent de tomber : en décembre 12,8 milliards d’euros de nouveaux crédits à l’habitat ont été accordés, un chiffre globalement stable par rapport à novembre et légèrement supérieur à la moyenne de l’année 2025 (12,2 milliards d’euros).

Ainsi au global, la production de nouveaux crédits à l’habitat des particuliers atteint 146,5 milliards en 2025, soit 33 % de plus qu’en 2024 (110,1 milliards €).

« Les chiffres de la production de crédits de la Banque de France confirme la reprise de l’activité de crédits en 2025 grâce à une reprise des transactions immobilières, mais aussi et surtout à la forte volonté des banques de prêter et au maintien de taux avantageux durant toute l’année, et ce, malgré le contexte d’instabilité politique », détaille Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer.

Un rebond de la production de crédits plus fort que celui du marché immobilier

En 2025, après une année 2024 marquée par un fort ralentissement du marché, l’activité de crédits a rebondi plus fortement que celle du marché immobilier, avec une hausse de 33 % de la production mais une augmentation de 10 % « seulement » du nombre de transactions. Cet écart s’explique par plusieurs facteurs convergents :

une volonté affirmée des banques de prêter

des exigences d’apport personnel assouplies

des taux globalement stables et attractifs durant toute l’année

des dispositifs de prêts aidés et à taux bonifiés favorisant le retour des primo-accédants sur le marché.

Ainsi dans ce contexte, le recours au crédit immobilier a fortement augmenté en 2025. En effet, si seulement 63 % des transactions immobilières ont été financées via un crédit immobilier au 1er semestre 2024, ce chiffre est monté, selon Century 21 à près de 81 % des transactions fin 2025.

En effet, en 2024, dans un contexte marqué par les difficultés d’accès au crédit et le niveau élevé des taux, la part des achats immobiliers à crédit avait touché un point bas avant un retour des banques sur le marché en milieu d’année 2024 mais surtout en 2025.

« En 2025, les banques sont clairement revenues dans le jeu, avec des conditions de financement plus accessibles, des exigences moindres sur le niveau d’apport personnel et une réelle volonté d’accompagner les projets immobiliers. La combinaison de taux encore attractifs et de prêts aidés a ainsi permis à de nombreux primo-accédants de revenir sur le marché et concrétiser leurs achats, représentant jusqu’à 53 % des crédits accordés, ce qui explique la dynamique très soutenue de la production de crédits en 2025 » analyse Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer.

Une croissance de l’activité de crédits chez Vousfinancer de + 45 % en 2025

Si la production de crédits nouveaux a augmenté de 33 % en 2025, chez Vousfinancer l’encours de crédits intermédiés est en hausse de 45 % en 2025 à près de 2 milliards d’euros. Une croissance de l’activité qui se confirme en ce début d’année 2026 avec une hausse du montant de crédits intermédiés de 20 % sur un an, et même de plus de 50 % par rapport à 2024 !

« On constate qu’en ce début d’année 2026, en dépit du contexte politique et budgétaire, ceux qui ont la volonté d’acheter leur résidence principale, qu’ils soient primo ou secundo-accédants, poursuivent leur projet, afin de bénéficier de bonnes conditions d’emprunt… avant une éventuelle remontée des taux au second semestre. La reprise que nous avons constatée en 2025 devrait donc se poursuivre en 2026 », anticipe Julie Bachet.

