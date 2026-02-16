Agent immobilier : La FNAIM lance son callbot juridique dédié à ses adhérents

À l’occasion de l’AI Day 2026 qui s’est tenu le 10 février à Station F à Paris, Loïc Cantin, Président de la FNAIM, a présenté le callbot juridique de la Fédération, nouveau service pour les adhérents.

Avec ce nouvel outil, lancé le 1er février dernier, la FNAIM poursuit une ambition claire : simplifier le quotidien de ses adhérents, sécuriser leurs pratiques et leur faire gagner du temps, dans un contexte réglementaire toujours plus complexe.

Pensé pour répondre aux contraintes concrètes du métier – prospection, rendez-vous clients, déplacements sur le terrain, horaires décalés – le callbot juridique de la FNAIM permet aux adhérents d’obtenir immédiatement une réponse fiable et sécurisée, par téléphone, sans contrainte horaire, 24h/24 et 7j/7.

« L’intelligence artificielle n’est pas un concept abstrait et encore moins un gadget pour la FNAIM. C’est un levier très concret pour mieux servir nos adhérents, sécuriser leurs pratiques et leur faire gagner du temps. Avec le callbot juridique, nous franchissons une nouvelle étape dans notre stratégie d’innovation utile à une fédération moderne et en mouvement, qui va fêter cette année ses 80 ans », précise Loïc Cantin, président de la FNAIM.

Une nouvelle étape dans une stratégie d’innovation au service des adhérents

Après le lancement du chatbot juridique en 2025, la FNAIM enrichit son offre avec un callbot juridique accessible par téléphone, conçu comme un nouveau réflexe professionnel :

un chatbot juridique intelligent,

un callbot juridique par téléphone, accessible à tout moment, sans attente ni saturation des lignes.

La fiabilité de la donnée est une exigence absolue, notamment dans la délivrance de l’information réglementaire. L’IA doit s’appuyer sur une donnée authentique, vérifiée, souveraine. Alimenté par le service juridique de la Fédération et enrichi par l’intelligence artificielle, ces outils garantissent des réponses fiables, sécurisées et validées, avec une disponibilité permanente.

Un gain de temps et de sécurité pour l’attractivité quotidienne

Grâce à ce nouveau dispositif, les adhérents FNAIM bénéficient d’un gain de temps significatif au quotidien, d’un accès simplifié à l’information juridique, où qu’ils se trouvent, tout en conservant le haut niveau d’exigence, de qualité et de fiabilité qui fait la référence de la FNAIM.

« Notre mission est d’être à l’écoute des besoins des professionnels et d’anticiper les usages. À la FNAIM, nous avons 40 ans d’observation, d’analyse et de documentation juridique. L’enjeu a été de greffer l’IA sur cette histoire et cette expertise. Le callbot juridique illustre pleinement le rôle de la Fédération : mettre l’innovation technologique au service de la performance, de la sécurité et de la sérénité des professionnels de l’immobilier », conclut Loïc Cantin.

