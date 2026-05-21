Réseau immobilier : Pour fêter ses 35 ans, Laforêt offre 35 % de réduction sur les frais de gestion
Du 18 mai au 21 juin 2026, Laforêt déploie une opération nationale autour de la location-gestion avec une remise sur les frais de gestion la première année.
- Laforêt organise du 18 mai au 21 juin 2026 une opération nationale dédiée à la gestion locative.
- Les nouveaux clients bénéficiant d’un mandat Favoriz obtiennent 35 % de réduction sur les honoraires de gestion la première année.
- Près de 80 % des agences du réseau Laforêt proposent aujourd’hui un service de gestion locative.
Laforêt poursuit la célébration de ses 35 ans avec une nouvelle opération nationale dédiée aux propriétaires bailleurs ! Après les “35 jours de l’estimation”, Laforêt décline le concept sur un autre métier stratégique du réseau : la location et la gestion locative.
Du 18 mai au 21 juin 2026, l’enseigne lance partout en France “Les 35 jours de la location-gestion”, une opération destinée à convaincre davantage de propriétaires bailleurs de déléguer la gestion de leur bien.
Le réseau met notamment en avant plusieurs enjeux auxquels sont confrontés les bailleurs : la sélection des locataires, la sécurisation des loyers, le respect des obligations réglementaires ou encore la gestion administrative quotidienne.
Une remise de 35 % sur les frais de gestion
Pour accompagner cette campagne, Laforêt propose une offre commerciale réservée aux nouveaux mandats Favoriz signés dans les agences participantes pendant l’opération.
Les propriétaires bailleurs concernés bénéficieront d’une remise de 35 % sur les honoraires de gestion durant la première année.
À travers cette opération, l’enseigne cherche aussi à valoriser un métier devenu plus technique avec le durcissement des règles autour de la location, de la fiscalité et de la performance énergétique des logements.
La gestion locative prend une place croissante dans le réseau
Selon Laforêt, près de 80 % des agences du réseau proposent désormais un service de gestion locative. Une activité que l’enseigne présente comme un levier de diversification important aux côtés de la transaction, du syndic ou encore de la location.
Le réseau indique également avoir développé un simulateur de fiscalité locative destiné aux propriétaires bailleurs. Cet outil doit permettre d’estimer plus rapidement l’impact fiscal d’un investissement locatif et d’aider les clients à arbitrer entre plusieurs options.
Une diversification assumée des métiers immobiliers
Avec cette opération nationale, Laforêt poursuit sa stratégie de développement multi-expertise dans un marché immobilier toujours plus concurrentiel.
« Dans un contexte locatif toujours plus exigeant, les propriétaires bailleurs ont besoin de solutions simples, fiables et concrètes pour sécuriser leur projet. Avec “Les 35 jours de la location-gestion”, nous leur facilitons l’accès à la gestion locative en leur proposant un accompagnement de proximité, partout en France. De la mise en location au suivi quotidien du bien, nos conseillers s’appuient sur leur expertise du marché local pour répondre aux enjeux de chaque propriétaire et les accompagner durablement. C’est cette approche à la fois rigoureuse, humaine et accessible qui fait la différence chez Laforêt », conclut Yann Jéhanno, Président de Laforêt.