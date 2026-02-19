A vendre à Paris : Bel appartement rénové de 52 m²

Cet appartement entièrement rénové de 3 pièces et 2 chambres, situé au premier étage d’un immeuble en pierre de taille, est proposé à la vente par Varenne.

Nouveau

Par MySweetImmo , le 19 février 2026
Cet appartement de 52 m², situé au premier étage d’un immeuble en pierre de taille, entièrement rénové, à proximité de Goncourt, dans le 10e arrondissement de Paris.

Un appartement avec de beaux volumes

Dès l’entrée, la cuisine ouverte et la salle à manger composent un espace convivial prolongé par un salon aux beaux volumes, offrant une circulation fluide et élégante.

Du calme en plein Paris

Au calme, côté cour, deux chambres avec rangements invitent au repos. Une salle de bains ainsi que des toilettes indépendantes complètent l’ensemble.

Le prix : 682 000 €. Le contact : Varenne.

