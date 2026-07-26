Immobilier Menton : La villa « Tempe a Pailla », icône de l’architecture moderne, vendue et bientôt ouverte au public

Chef-d’œuvre d’Eileen Gray classé Monument historique, la villa « Tempe a Pailla », à Menton, vient d’être vendue. Son nouvel acquéreur, l’architecte autrichien Maximilian Eisenköck, souhaite y développer un projet muséal.

La villa « Tempe a Pailla », l’une des réalisations les plus emblématiques d’Eileen Gray, ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Située sur les hauteurs de Menton, à proximité de la frontière italienne, cette propriété moderniste des année 30, classée au titre des Monuments historiques, a été vendue.

Selon Engel & Völkers, qui commercialisait le bien, le montant de la transaction est estimé à 3,5 millions d’euros.

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Une villa emblématique de l’architecture moderniste

Construite en 1934, Tempe a Pailla constitue l’un des témoignages les plus aboutis du travail architectural d’Eileen Gray, figure majeure du mouvement moderne. Implantée sur un domaine de 3,6 hectares à environ quatre kilomètres du centre de Menton, la propriété bénéficie d’un panorama ouvert sur la Méditerranée et les Alpes.

L’ensemble développe près de 400 m² habitables répartis entre deux bâtiments. La villa historique est complétée par la Villa Blanche, conçue en 1970 par l’architecte Tom Wilson à la demande du peintre britannique Graham Sutherland, qui occupa les lieux plusieurs décennies.

Pensée comme une résidence de travail autant que de villégiature, la propriété comprend aujourd’hui huit chambres, cinq salles de bains, plusieurs espaces de réception et de larges terrasses ouvertes sur le paysage, illustrant la recherche de fluidité entre intérieur et extérieur chère à Eileen Gray.

« Tempe a Pailla n’est pas seulement une villa, c’est un jalon majeur de l’histoire de l’architecture moderne, dont la force de présence et le niveau de conservation rendent la mise en vente singulière», souligne Karine Perroux, conseillère en immobilier de l’agence Engel & Völkers Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Et elle ajoute : « Accompagner cette transaction, c’est surtout permettre la transmission d’une œuvre architecturale majeure dans l’histoire – mais aussi liée à l’avant-garde artistique anglaise – en conciliant exigence patrimoniale, confidentialité et précision. »

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Une vente qui dépasse le marché du luxe

Au-delà d’une transaction immobilière, cette vente marque en effet surtout la transmission d’un patrimoine architectural reconnu. Le nouvel acquéreur est l’architecte autrichien Maximilian Eisenköck, qui prévoit de développer un projet muséal autour de la propriété.

Cette orientation pourrait contribuer à mieux faire connaître une œuvre, moins célèbre que la villa E-1027, autre réalisation majeure d’Eileen Gray sur la Côte d’Azur, tout en assurant la préservation d’un bâtiment considéré comme une référence de l’architecture du XXe siècle.

Le marché international des biens patrimoniaux sur la Côte d’Azur

Si les biens bénéficiant d’une telle valeur historique restent extrêmement rares, leur transmission illustre aussi l’attractivité persistante de la Côte d’Azur auprès d’une clientèle internationale, notamment lorsqu’il s’agit de propriétés associant qualité architecturale, patrimoine et cadre de vie.

« Notre rôle est de connecter des propriétés uniques à des acquéreurs capables d’en comprendre la singularité et d’en porter le projet sur le long terme. Cette vente illustre parfaitement ce que permet la combinaison de l’implantation internationale d’Engel & Völkers et notre ancrage local », conclut Marie-Claire Sangouard, Directrice générale d’Engel & Völkers Côte d’Azur.

Avec cette nouvelle destination muséale envisagée, Tempe a Pailla pourrait bientôt être davantage connue du grand public, tout en poursuivant la vocation patrimoniale qui lui vaut aujourd’hui son statut de Monument historique.

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