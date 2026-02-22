A vendre à Paris 18e : Atelier-loft d’architecte très lumineux 

Cet ancien atelier de cannage dédié à la réparation de chaises, métamorphosé en un superbe loft d’architecte de 90 m², est proposé à la vente par Barnes.

Cet atelier-loft d’architecte est situé au cœur du 18ᵉ arrondissement, à la frontière de l’esprit village de Montmartre et du renouveau vibrant du quartier Marcadet.

À l’abri des regards, dans une rue semi-piétonne calme, cet ancien atelier de cannage d’environ 90 m² a été entièrement métamorphosé en un lieu de vie inspirant.

Un atelier-loft lumineux

Situé au rez-de-chaussée d’un élégant immeuble en pierre de taille, il séduit par sa luminosité exceptionnelle, grâce à une verrière plein sud et une verrière zénithale qui baignent les espaces de lumière naturelle tout au long de la journée.

L’espace principal s’organise autour d’un patio végétalisé, créant une sensation dedans-dehors rare à Paris. Il accueille une cuisine ouverte parfaitement intégrée, une salle à manger et un salon aux volumes généreux, pensés comme un véritable espace de réception. Une chambre au calme sur cour avec dressing complète ce niveau.

Une chambre en souplex

En souplex, une vaste pièce modulable offre de multiples possibilités — salle de projection, atelier créatif ou espace détente — accompagnée d’une salle de bain avec toilettes.

Le prix : 870 000 €. Le DPE : C. Le contact : Barnes

