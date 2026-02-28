A vendre à Grimaud : Maison provençale sur le Golfe de Saint-Tropez

Cette maison provençale entièrement rénovée d’environ 140m² sur un terrain de 1850 m² sans vis-à-vis, située à 10 minutes à pied de la plage, est proposée à la vente par Barnes.

Cette charmante maison provençale de 6 pièces et 5 chambres, entièrement rénovée, est idéalement située à Grimaud, au cœur du Golfe de Saint-Tropez, à seulement 10 minutes à pied de la plage, du golf et des courts de tennis.

Une maison provençale avec de superbes prestations

Développant environ 140 m² sur un terrain de 1 850 m² exposé plein sud, sans vis-à-vis, cette propriété offre un cadre de vie privilégié, entre confort moderne et douceur méditerranéenne.

Un intérieur luxueux et contemporain

Le rez-de-jardin accueille un séjour ouvert sur une terrasse couverte, une cuisine, ainsi que quatre chambres disposant chacune de leur salle de bains. À l’étage, la suite parentale bénéficie d’une belle terrasse attenante offrant une vue dégagée.

À l’extérieur, une piscine avec pool house et un terrain de pétanque complètent l’ensemble, invitant à profiter pleinement des journées ensoleillées. La maison est également équipée d’un système de domotique avec pilotage à distance, apportant un confort supplémentaire au quotidien.

Le prix : 1 650 000 €. Le DPE : C. Le contact : Barnes.

