Immobilier Golfe de Saint-Tropez : Moins de ventes mais des prix qui ne cèdent pas

À Saint-Tropez et dans le golfe, le marché immobilier a connu moins de ventes en 2025 sans baisse des prix. Selon Renaud Métivier, directeur d’Engel & Völkers Saint-Tropez, la rareté continue de structurer les valeurs.

En 2025, le marché immobilier du golfe de Saint-Tropez a tourné au ralenti, avec moins de transactions, mais sans correction des prix. En 2026, selon Engel & Völkers Saint-Tropez, la rareté des biens continue de primer sur toute logique de baisse des valeurs.

Newsletter MySweetimmo

À Saint-Tropez, moins de ventes mais aucune détente sur les prix

En 2025, l’activité immobilière à Saint-Tropez est restée mesurée. Le nombre de transactions a reculé, sans que cela ne se traduise par une baisse des valeurs. Les prix se sont maintenus à des niveaux élevés, confirmant un marché où la sélection se fait avant tout par la rareté des biens disponibles.

Dans ce contexte, la correction ne passe pas par les prix, mais par le volume. Les acquéreurs prennent plus de temps, arbitrent davantage, mais restent prêts à payer cher pour les biens qui répondent aux critères attendus

Un marché dominé par la résidence secondaire de très haut niveau

Le marché tropézien demeure très largement orienté vers la résidence secondaire, à hauteur de 80 à 85 % des acquisitions. La résidence principale y reste marginale. On achète avant tout un lieu de villégiature d’exception, inscrit dans un imaginaire international très fort.

Les maisons individuelles avec piscine concentrent l’essentiel des transactions, tandis que le marché des appartements marque le pas. Côté prix, les premiers niveaux se situent entre 7 000 et 9 000 €/m², mais les valeurs peuvent grimper jusqu’à 50 000 €/m² pour des propriétés cumulant vue, emplacement et prestations rares.

À lire aussi Prix de l’immobilier Rennes : Les clés du marché en février 2026

Des marchés de report actifs autour du golfe

Autour de Saint-Tropez, des marchés de report jouent pleinement leur rôle. La Croix-Valmer, Sainte-Maxime ou encore Grimaud attirent une clientèle en quête de budgets plus contenus, sans renoncer à l’art de vivre tropézien. Les paniers moyens y oscillent généralement entre 1,5 et 2,5 millions d’euros.

Dans l’ensemble du golfe, le même principe s’applique : un bien correctement positionné, au prix du marché, se vend rapidement. Comme le résume Renaud Métivier, directeur de l’agence Engel & Völkers Saint-Tropez, « la demande reste portée à environ 60 % par des acquéreurs français, complétés par un fort retour des Allemands et des Belges, aux côtés d’autres clientèles européennes. Deux grands profils se dégagent : des familles cherchant une maison pour en profiter quelques mois et la louer l’été, et des acheteurs en quête d’un pied-à-terre immédiatement exploitable. Nous sommes sur un marché de connaisseurs ».

Nouvelles pratiques et perspectives pour 2026

De nouveaux schémas apparaissent également sur le marché. Certains terrains ou propriétés autour de 3 millions d’euros sont acquis par des particuliers ou des marchands de biens, puis revalorisés après construction ou rénovation lourde.

En toile de fond, des pratiques émergentes, comme l’utilisation de cryptomonnaies, commencent à apparaître dans certaines intentions d’achat. Si ces projets se heurtent encore à un cadre réglementaire complexe — traçabilité des fonds, contrôles et justification de l’origine des capitaux — ils témoignent de l’évolution des profils d’acquéreurs.

Pour 2026, la clé restera la capacité à identifier les bons biens, au bon prix, pour une clientèle qui ne transige ni sur le niveau de prestations, ni sur l’image unique que continue de véhiculer Saint-Tropez à l’international.

“On voit apparaître une nouvelle génération d’acheteurs issus des technologies et du digital, avec des patrimoines construits différemment. Le challenge sera de concilier cette réalité avec lesexigences de conformité et de transparence”, conclut Renaud Métivier.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements