A vendre à Anglet : Somptueux penthouse face au Golf du Phare

Ce somptueux penthouse de 120 m², 4 pièces et 4 chambres, en première ligne du Golf du Phare à Biarritz, est proposé à la vente par John Taylor.

Ce penthouse d’exception est situé à Anglet, à quelques minutes du centre de Biarritz et de l’océan, au dernier étage d’une résidence face au Golf du Phare !

Un environnement rare, entre océan et parcours mythique

D’une surface de 120 m², cet appartement entièrement meublé bénéficie d’une vue panoramique spectaculaire sur le golf, véritable tableau vivant qui évolue au fil des saisons.

Les espaces de vie, baignés de lumière, s’ouvrent sur près de 50 m² de terrasses, invitant à profiter pleinement de la douceur du climat basque. Le bien propose trois chambres spacieuses, chacune disposant de sa salle d’eau ou de bain privative.

Un penthouse dans une petite copropriété

Ce bien rare s’accompagne également d’une vaste cave et d’un accès à une piscine en copropriété, au sein d’une résidence intime composée de seulement trois copropriétaires.

Les prestations sont à la hauteur de l’adresse : climatisation réversible, rangements et dressings signés Molteni&C, cuisine Bulthaup entièrement équipée d’électroménager Miele.

Le marché du luxe porteur

Sur la côte basque, le segment luxe et ultra-luxe, biens d’exception, vues mer ou golf et emplacements iconiques, demeure particulièrement dynamique, porté par une demande soutenue pour les propriétés rares.

Le prix : 1 995 000 €. Le contact : John Taylor

