Immobilier Paris : L’un des plus hauts penthouse à vendre

Ce penthouse, situé dans un immeuble imaginé par l’architecte Ma Yansong, de près de 350 m², prolongé par 220 m² de terrasse et qui offre une vue à 360 degrés sur tous les monuments de Paris, est proposé à la vente par Kretz Real Estate.

Un lieu suspendu à proximité des Batignolles

Situé au 13ᵉ étage de la toute dernière tour résidentielle construite dans Paris, imaginée par l’architecte Ma Yansong, non loin du quartier des Batignolles, ce penthouse, dont le prix est confidentiel, incarne le raffinement, le confort et l’exclusivité.

Il se déploie sur 360 m² habitables, auxquels s’ajoutent 220 m² de terrasses de plain-pied qui enveloppe l’appartement et offre une vue panoramique à 360° sur Paris.

La vaste réception de plus de 110 m², baignée de lumière, constitue le cœur de cet espace d’exception. En outre, l’appartement compte cinq chambres en suite, un bureau, une salle de sport. Chaque pièce est orientée différemment pour profiter pleinement de l’extérieur.

Un penthouse clé en main au-dessus de la capitale

Le bien est livré entièrement meublé et équipé, avec domotique, chauffage au sol, climatisation, et prestations de standing. Pour compléter ce niveau de confort : une cave ainsi que quatre parkings intérieurs sécurisés.

« Ce penthouse, qui occupe à lui seul tout le 13ᵉ étage, incarne une singularité rare sur le marché parisien. C’est un lieu de vie d’exception, conçu pour conjuguer intimité, luxe et panorama. Le prestige absolu du design et de la lumière », commente Alexandre Bruneau, Directeur Général de Kretz Real Estate.

