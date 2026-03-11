Amanda : Le mandat exclusif partagé comme levier de crédibilité des agents immobiliers
Dans un marché immobilier plus exigeant, la crédibilité des agents devient décisive. Amanda promeut un partage encadré des mandats exclusifs pour renforcer la coopération entre professionnels et faciliter les transactions.
Dans un marché immobilier toujours plus exigeant, la crédibilité des professionnels est devenue un enjeu central. Face à des vendeurs plus attentifs aux garanties offertes et à une concurrence accrue entre intermédiaires, Amanda mise sur un modèle structuré de partage de mandats exclusifs pour renforcer le professionnalisme du secteur.
Longtemps perçu comme contraignant par certains propriétaires, le mandat exclusif souffrait d’une image ambivalente. Amanda entend changer cette perception.
En organisant un partage encadré des mandats exclusifs entre professionnels qualifiés, l’association transforme l’exclusivité en véritable atout :
- un engagement fort de l’agent immobilier,
- un signal de confiance envoyé par le vendeur,
- une diffusion élargie grâce à la coopération,
- un accélérateur de transactions.
Loin d’enfermer l’agence dans une démarche isolée, l’exclusivité devient ainsi un marqueur de sérieux et d’efficacité.
« La crédibilité d’un professionnel repose sur sa capacité à coopérer intelligemment. Amanda permet de sécuriser et structurer cette coopération », souligne Bahi Khoury, président d’Amanda.
Structurer la coopération pour professionnaliser le secteur
Dans un contexte de ralentissement des transactions, Amanda défend une vision exigeante du métier : la crédibilité ne s’improvise pas, elle se construit collectivement.
En apportant un cadre clair au partage de mandats exclusifs, l’association contribue à :
- professionnaliser les pratiques,
- sécuriser les conditions de partage,
- améliorer l’image de la profession auprès du grand public.
Un cadre transparent, facteur de confiance
Le modèle Amanda repose sur plusieurs piliers :
- un environnement collaboratif sécurisé,
- des règles de partage transparentes,
- une déontologie commune,
- une valorisation de la qualité plutôt que de la quantité.
Ce cadre renforce la confiance entre agences, mais également celle des vendeurs et des acquéreurs, qui bénéficient d’un accompagnement plus structuré.
Amanda est une association regroupant plusieurs milliers de professionnels de l’immobilier engagés dans une démarche de partage encadré de mandats exclusifs. Son ambition : faire de la coopération un standard de qualité et un levier durable de crédibilité pour la profession. Pour en savoir plus rendez-vous sur www.amanda.immo