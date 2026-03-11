Amanda : Le mandat exclusif partagé comme levier de crédibilité des agents immobiliers

Dans un marché immobilier plus exigeant, la crédibilité des agents devient décisive. Amanda promeut un partage encadré des mandats exclusifs pour renforcer la coopération entre professionnels et faciliter les transactions.

Dans un marché immobilier toujours plus exigeant, la crédibilité des professionnels est devenue un enjeu central. Face à des vendeurs plus attentifs aux garanties offertes et à une concurrence accrue entre intermédiaires, Amanda mise sur un modèle structuré de partage de mandats exclusifs pour renforcer le professionnalisme du secteur.

Longtemps perçu comme contraignant par certains propriétaires, le mandat exclusif souffrait d’une image ambivalente. Amanda entend changer cette perception.

En organisant un partage encadré des mandats exclusifs entre professionnels qualifiés, l’association transforme l’exclusivité en véritable atout :

un engagement fort de l’agent immobilier,

un signal de confiance envoyé par le vendeur,

une diffusion élargie grâce à la coopération,

un accélérateur de transactions.

Loin d’enfermer l’agence dans une démarche isolée, l’exclusivité devient ainsi un marqueur de sérieux et d’efficacité.

« La crédibilité d’un professionnel repose sur sa capacité à coopérer intelligemment. Amanda permet de sécuriser et structurer cette coopération », souligne Bahi Khoury, président d’Amanda.

Newsletter MySweetimmo

Structurer la coopération pour professionnaliser le secteur

Dans un contexte de ralentissement des transactions, Amanda défend une vision exigeante du métier : la crédibilité ne s’improvise pas, elle se construit collectivement.

En apportant un cadre clair au partage de mandats exclusifs, l’association contribue à :

professionnaliser les pratiques,

sécuriser les conditions de partage,

améliorer l’image de la profession auprès du grand public.

À lire aussi Dispositif Jeanbrun : Ce que les agents immobiliers doivent savoir pour accompagner les investisseurs

Un cadre transparent, facteur de confiance

Le modèle Amanda repose sur plusieurs piliers :

un environnement collaboratif sécurisé,

des règles de partage transparentes,

une déontologie commune,

une valorisation de la qualité plutôt que de la quantité.

Ce cadre renforce la confiance entre agences, mais également celle des vendeurs et des acquéreurs, qui bénéficient d’un accompagnement plus structuré.

Amanda est une association regroupant plusieurs milliers de professionnels de l’immobilier engagés dans une démarche de partage encadré de mandats exclusifs. Son ambition : faire de la coopération un standard de qualité et un levier durable de crédibilité pour la profession. Pour en savoir plus rendez-vous sur www.amanda.immo

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements