Prix de l’immobilier Cergy : Les clés du marché en février 2026
Vous avez un projet immobilier à Cergy? Retrouvez les prix de vente, les loyers, les principaux indicateurs du marché et nos conseils au 1er février 2026.
Située dans le Val-d’Oise, Cergy compte 65 911 habitants. Les résidences secondaires représentent 2,9 % du parc, le taux de vacance atteint 8,5 % et les propriétaires occupants constituent 18 % des ménages. Le revenu médian annuel s’élève à 29 608 €. Le délai moyen de vente est de 32 jours.
Vous êtes propriétaire à Cergy ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ?
MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Cergy, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.
Un marché immobilier marqué par une quasi-équivalence entre appartements et maisons
Le prix moyen des appartements s’établit à 2 972 €/m². Le prix moyen des maisons atteint 2 980 €/m². L’écart entre habitat collectif et individuel ressort à 8 €/m², traduisant un positionnement tarifaire quasiment identique entre les deux segments.
Appartements : –3,7 % sur un an
Sur un mois, les prix des appartements progressent de +0,8 %. Sur trois mois, la hausse atteint +0,9 %. Sur un an, les valeurs reculent de –3,7 %. À moyen terme, l’évolution cumulée ressort à –8,8 % sur trois ans et à –5,7 % sur cinq ans.
Maisons : +2,5 % sur un an
Les prix des maisons reculent de –0,8 % sur un mois et de –2,0 % sur trois mois. Sur un an, la variation atteint +2,5 %. Sur trois ans, l’évolution cumulée ressort à –0,5 %, tandis que sur cinq ans, elle atteint –2,4 %.
Des écarts de prix selon la typologie des biens
Avec un différentiel limité à 8 €/m² entre appartements et maisons, la structure du marché cergyssois se caractérise par une homogénéité des niveaux de prix entre les segments. Au sein de chaque catégorie, les variations de prix au mètre carré dépendent de la surface, de l’emplacement et des caractéristiques intrinsèques du bien. Les appartements se louent en moyenne 18,5 €/m², contre 19,1 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen s’établit à 18,6 €/m². Le rendement locatif brut ressort à 7,5 % pour les appartements et à 7,7 % pour les maisons, soit 7,5 % en moyenne. Le taux de vacance de 8,5 % constitue un indicateur à intégrer dans l’analyse locative.
Combien coûte un T2 à Cergy ?
Pour faciliter la comparaison, MySweetImmo retient un bien « standard » de type T2 de 40 m². Au prix moyen de 2 972 €/m² pour un appartement, l’acquisition d’un T2 de 40 m² représente un budget estimatif de 118 880 €. Sur la base d’un loyer moyen de 18,5 €/m², le loyer mensuel estimatif atteint 740 €. Le rendement locatif brut s’établit à 7,5 % sur douze mois.
Structure du parc et contexte socio-économique
Les résidences secondaires représentent 2,9 % du parc immobilier. Le taux de vacance s’établit à 8,5 %. Les propriétaires occupants constituent 18 % des ménages. Le revenu médian annuel de 29 608 € (Insee) est à mettre en perspective avec un prix moyen de 2 973 €/m². La durée moyenne de commercialisation ressort à 32 jours.
Les conseils de MySweetImmo
Si vous achetez. Les évolutions diffèrent selon la typologie, avec –3,7 % sur un an pour les appartements et +2,5 % pour les maisons. L’analyse précise du segment ciblé reste déterminante.
Si vous vendez. Les évolutions cumulées sur trois ans (–8,8 % pour les appartements et –0,5 % pour les maisons) doivent être intégrées dans la stratégie de fixation du prix.
Si vous investissez. Les rendements locatifs bruts compris entre 7,5 % et 7,7 % constituent un élément structurant de l’analyse, en tenant compte d’un taux de vacance de 8,5 %.
Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².