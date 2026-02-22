Prix de l’immobilier Mimizan : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Mimizan ? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située sur la côte landaise, dans le département des Landes, Mimizan est une station balnéaire très prisée, à la fois résidentielle et touristique. Longtemps plus accessible que d’autres communes du littoral, la ville a connu une nette revalorisation de ses prix ces dernières années, portée par l’attrait du littoral et par le développement des résidences secondaires.

Vous êtes propriétaire à Mimizan ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier mimizanais, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier littoral encore plus accessible que ses voisines

À Mimizan, le prix moyen des appartements s’établit à 3 983 €/m², un niveau nettement inférieur à celui des communes landaises les plus prestigieuses, tout en restant élevé par rapport à l’arrière-pays.Le marché des maisons affiche un prix moyen de 4 014 €/m², traduisant un écart limité entre habitat collectif et individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 3 991 €/m², confirmant le positionnement intermédiaire du marché mimizanais sur le littoral.

Appartements : une correction après une forte hausse

Le marché des appartements montre une stabilisation à court terme (+0,5 % sur un mois), mais reste orienté à la baisse sur des horizons plus longs. Sur un an, les prix reculent de –2,0 %, avant une correction plus marquée à moyen terme (–9,1 % sur trois ans). Sur cinq ans, la hausse demeure toutefois très significative (+20,5 %), illustrant l’ampleur du cycle de valorisation récent.

Maisons : une trajectoire comparable à celle des appartements

Le segment des maisons suit une dynamique proche. À court terme, les prix sont stables (0,0 % sur un mois), mais reculent sur trois mois (–3,1 %). Sur un an, la baisse atteint –2,4 %, avant une évolution plus contrastée à moyen et long terme (–7,5 % sur trois ans, +10,5 % sur cinq ans). Ces trajectoires traduisent un marché en phase d’ajustement, après un fort rattrapage.

Un marché porté par les résidences secondaires

La structure du parc immobilier explique en grande partie les dynamiques locales.

Les résidences secondaires représentent 47,6 % des logements, confirmant la vocation touristique de la commune. La part de propriétaires occupants atteint 64 %, tandis que le taux de logements vacants reste très faible (2,0 %), contribuant à limiter l’offre disponible.

Des loyers corrects, des rendements modérés

Le marché locatif mimizanais affiche des loyers relativement soutenus. Les appartements se louent en moyenne 12,7 €/m², contre 12,3 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 12,5 €/m². Rapportés aux prix d’achat, ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs modérés, plus élevés que dans les communes ultra-premium du littoral, mais sans excès.

Combien coûte un T2 à Mimizan ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 3 983 €/m² × 40 m² ≈ 159 320 €

: 3 983 €/m² × 40 m² ≈ 159 320 € Loyer mensuel estimatif : 12,7 €/m² × 40 m² ≈ 508 €

: 12,7 €/m² × 40 m² ≈ 508 € Rendement locatif brut : 3,8 % sur 12 mois.

Un rendement cohérent avec un marché littoral à dominante résidentielle et touristique.

Structure du parc et contexte socio-économique

Le revenu médian, établi à 33 312 € (Insee 2023), est proche de la moyenne nationale, cohérent avec le positionnement intermédiaire du marché local.

La combinaison d’un poids élevé des résidences secondaires et d’un faible taux de vacance contribue à soutenir les prix, malgré la phase de correction en cours.

Méthodologie Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

