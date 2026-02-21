Prix de l’immobilier Chantilly : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Chantilly ? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située dans le département de l’Oise, en région Hauts-de-France, Chantilly bénéficie d’un positionnement très spécifique : ville patrimoniale, résidentielle et haut de gamme, directement connectée à l’Île-de-France. Sa proximité avec Paris et son image d’élégance en font un marché immobilier structurellement cher, porté par une clientèle aisée.

Vous êtes propriétaire à Chantilly ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier cantilien, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier patrimonial à prix élevés

À Chantilly, le prix moyen des appartements s’établit à 4 380 €/m², un niveau très élevé à l’échelle départementale, reflet du positionnement résidentiel et patrimonial de la commune.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 4 530 €/m², confirmant une prime marquée pour l’habitat individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 4 404 €/m², plaçant Chantilly parmi les marchés les plus chers de l’Oise.

Appartements : une stabilité sur un an

Le marché des appartements affiche des évolutions contrastées. À court terme, les prix reculent légèrement (–1,5 % sur un mois, –0,6 % sur trois mois).Sur un an, la tendance reste toutefois positive (+1,3 %), avant une stabilisation à moyen terme (+0,1 % sur trois ans). Sur cinq ans, la progression demeure modérée (+4,5 %), traduisant un marché déjà arrivé à maturité.

Maisons : une légère correction récente

Le segment des maisons montre une dynamique plus hésitante. À court terme, les prix reculent (–1,0 % sur un mois, –2,9 % sur trois mois).

Sur un an, l’évolution est quasi stable (–0,2 %), avant un repli plus marqué à moyen terme (–6,8 % sur trois ans). Sur cinq ans, la tendance devient légèrement négative (–0,5 %), signe d’un ajustement après plusieurs années de forte valorisation.

Des écarts de prix limités mais une forte sélectivité

À Chantilly, les écarts de prix entre appartements et maisons restent relativement contenus, mais la sélectivité du marché est élevée. Les biens bien situés, proches du centre ou des accès vers Paris, conservent une forte attractivité, tandis que les autres segments subissent davantage la négociation.

Des loyers élevés et des rendements modérés

Le marché locatif cantilien affiche des loyers élevés. Les appartements se louent en moyenne 18,4 €/m², contre 18,0 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 18,3 €/m².

Rapportés à des prix d’achat très élevés, ces niveaux se traduisent par des rendements locatifs modérés, davantage adaptés à une logique patrimoniale qu’à une recherche de rendement.

Combien coûte un T2 à Chantilly ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 4 380 €/m² × 40 m² ≈ 175 200 €

: 4 380 €/m² × 40 m² ≈ 175 200 € Loyer mensuel estimatif : 18,4 €/m² × 40 m² ≈ 736 €

: 18,4 €/m² × 40 m² ≈ 736 € Rendement locatif brut : 5,0 % sur 12 mois.

Un rendement correct, cohérent avec un marché patrimonial à forte valorisation.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché local. Les résidences secondaires représentent 2,8 % des logements, confirmant un marché très majoritairement résidentiel. Le taux de logements vacants s’établit à 6,4 %, un niveau relativement modéré.

La part de propriétaires occupants atteint 41 %, traduisant un équilibre entre propriétaires et locataires.

Le revenu médian, établi à 44 276 € (Insee 2023), est très supérieur à la moyenne nationale, soutenant durablement les niveaux de prix.

Méthodologie Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

