Prix de l’immobilier Capbreton : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Capbreton ? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située dans le département des Landes, en région Nouvelle-Aquitaine, Capbreton est l’une des communes littorales les plus recherchées de la côte sud-ouest. Station balnéaire dynamique, proche d’Hossegor et de Bayonne, elle attire une clientèle composée de résidents secondaires, d’acquéreurs patrimoniaux et d’investisseurs à long terme.

Vous êtes propriétaire à Capbreton ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier capbretonnais, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Newsletter MySweetimmo

Un marché immobilier littoral à prix élevés

À Capbreton, le prix moyen des appartements s’établit à 6 006 €/m², un niveau élevé, caractéristique des communes côtières très attractives.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 7 066 €/m², traduisant une forte prime pour l’habitat individuel dans un contexte de foncier contraint. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 6 527 €/m², positionnant Capbreton parmi les marchés les plus chers du département.

À lire aussi Prix de l’immobilier Villeurbanne : Les clés du marché en février 2026

Appartements : une phase de consolidation

Le marché des appartements montre des signes de stabilisation à court terme (+0,5 % sur un mois), mais reste orienté à la baisse sur des horizons plus longs.

Sur un an, les prix reculent de –2,0 %, avant une correction plus marquée à moyen terme (–9,1 % sur trois ans). Sur cinq ans, la hausse reste significative (+20,5 %), illustrant la forte valorisation passée du marché.

Maisons : un ajustement plus contenu

Le segment des maisons suit une trajectoire légèrement différente. À court terme, les prix sont stables (0,0 % sur un mois), mais reculent sur trois mois (–3,1 %).

Sur un an, la baisse atteint –2,4 %, avant une reprise plus favorable à long terme (–7,5 % sur trois ans, +10,5 % sur cinq ans). Ces évolutions traduisent un marché patrimonial en phase d’ajustement.

Un marché très dépendant de la rareté de l’offre

À Capbreton, la structure du parc renforce la tension sur les prix. Les résidences secondaires représentent 56,7 % des logements, traduisant une très forte attractivité touristique et patrimoniale.

La part de propriétaires occupants atteint 60 %, tandis que le taux de logements vacants reste très faible (1,6 %), contribuant à la rareté de l’offre et à la résistance des prix.

Des loyers élevés, des rendements limités

Le marché locatif capbretonnais affiche des loyers élevés. Les appartements se louent en moyenne 14,8 €/m², contre 15,0 €/m² pour les maisons.

Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 14,9 €/m². Rapportés à des prix d’achat très élevés, ces niveaux se traduisent par des rendements locatifs faibles, typiques des marchés littoraux patrimoniaux.

Combien coûte un T2 à Capbreton ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 6 006 €/m² × 40 m² ≈ 240 240 €

: 6 006 €/m² × 40 m² ≈ 240 240 € Loyer mensuel estimatif : 14,8 €/m² × 40 m² ≈ 592 €

: 14,8 €/m² × 40 m² ≈ 592 € Rendement locatif brut : 3,0 % sur 12 mois.

Un rendement cohérent avec un marché avant tout patrimonial, où la valorisation prime sur la rentabilité brute.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier éclaire les spécificités du marché capbretonnais. Les résidences secondaires, très majoritaires, confirment le positionnement touristique de la commune. Le revenu médian, établi à 37 287 € (Insee 2023), est supérieur à la moyenne nationale, cohérent avec le profil socio-économique des ménages résidents.

Méthodologie Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements