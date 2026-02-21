Prix de l’immobilier Figeac : Les clés du marché en février 2026

Vous avez un projet immobilier à Figeac ? Retrouvez les prix de vente, les loyers et les principaux indicateurs du marché immobilier au 1er février 2026.

Située dans le département du Lot, en région Occitanie, Figeac est une ville moyenne à forte identité patrimoniale et économique, portée notamment par un tissu industriel et un cadre de vie attractif. Son marché immobilier reste accessible, tout en affichant des fondamentaux solides.

Vous êtes propriétaire à Figeac ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez conseiller au mieux vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier figeacois, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

Un marché immobilier accessible, typique d’une ville moyenne

À Figeac, le prix moyen des appartements s’établit à 1 828 €/m², un niveau très abordable à l’échelle nationale.

Le marché des maisons affiche un prix moyen de 1 980 €/m², traduisant un écart limité entre collectif et individuel. Tous biens confondus, le prix moyen « hybride » ressort à 1 910 €/m², confirmant le positionnement accessible du marché local.

Appartements : une hausse mesurée sur un an

Le marché des appartements présente des évolutions contrastées. À court terme, les prix reculent légèrement (–1,0 % sur un mois), mais progressent sur trois mois (+0,8 %).

Sur un an, la hausse atteint +3,6 %, avant une poursuite plus modérée à moyen terme (+2,0 % sur trois ans). Sur cinq ans, la progression reste solide (+13,1 %), traduisant un rattrapage progressif des valeurs.

Maisons : une dynamique comparable

Le segment des maisons suit une trajectoire similaire. À court terme, les prix reculent légèrement (–0,9 % sur un mois, –1,2 % sur trois mois).

Sur un an, la hausse atteint +4,0 %, tandis que l’évolution reste positive à moyen et long terme (+1,9 % sur trois ans, +15,0 % sur cinq ans). Une dynamique cohérente avec un marché résidentiel stable.

Des écarts de prix limités selon les secteurs

À Figeac, les écarts de prix restent contenus. Le centre-ville historique et les quartiers proches des services conservent une meilleure tenue des valeurs, tandis que les secteurs plus périphériques offrent des opportunités à prix encore plus bas.

Les maisons attirent principalement une clientèle familiale locale, tandis que les appartements intéressent accédants et investisseurs.

Des loyers modérés, des rendements attractifs

Le marché locatif figeacois affiche des loyers modérés. Les appartements se louent en moyenne 10,8 €/m², contre 11,2 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen atteint 11,0 €/m².

Compte tenu de prix d’achat bas, ces niveaux permettent d’afficher des rendements locatifs attractifs, supérieurs à ceux observés dans de nombreuses grandes villes.

Combien coûte un T2 à Figeac ?

Pour proposer une projection concrète, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Prix d’achat estimatif : 1 828 €/m² × 40 m² ≈ 73 120 €

: 1 828 €/m² × 40 m² ≈ 73 120 € Loyer mensuel estimatif : 10,8 €/m² × 40 m² ≈ 432 €

: 10,8 €/m² × 40 m² ≈ 432 € Rendement locatif brut : 7,1 % sur 12 mois

Un rendement élevé, cohérent avec un marché de ville moyenne à forte accessibilité.

Structure du parc et contexte socio-économique

La structure du parc immobilier apporte un éclairage complémentaire sur le fonctionnement du marché local.

Les résidences secondaires représentent 4,8 % des logements, confirmant un marché majoritairement résidentiel. La part de propriétaires occupants atteint 49 %, traduisant un bon équilibre entre propriétaires et locataires. Le revenu médian, établi à 33 841 € (Insee 2023), se situe légèrement au-dessus de la moyenne nationale, soutenant la demande locale.

Méthodologie Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

