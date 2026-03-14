Prix de l’immobilier Pontoise : Les clés du marché en février 2026

Le point complet sur le marché immobilier à Pontoise: prix de vente, loyers indicateurs clés au 1er février 2026.

vue de la ville de Pontoise

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Par MySweetImmo , le 14 mars 2026, mis à jour le 12 mars 2026
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Située dans le Val-d’Oise, la commune compte 32 405 habitants. Les résidences secondaires représentent 1,4 % du parc, le taux de vacance atteint 6,8 % et les propriétaires occupants constituent 22 % des ménages. Le revenu médian annuel s’élève à 33 488 €.

Vous êtes propriétaire à Pontoise ? Vous envisagez d’acheter, de vendre ou d’investir ? Vous êtes professionnel de l’immobilier et souhaitez affiner vos conseils auprès de vos clients ? MySweetImmo vous propose un décryptage des tendances du marché immobilier à Pontoise, fondé sur les derniers indicateurs du Prix et Indice des Prix de l’Immobilier (IPI) SeLoger, arrêtés au 1er février 2026.

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Un marché immobilier structuré par un écart de 377 €/m²

Le prix moyen des appartements s’établit à 3 373 €/m². Le prix moyen des maisons atteint 2 996 €/m². L’écart entre habitat collectif et individuel ressort à 377 €/m².

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Appartements : +3,1 % sur un an

Sur un mois, les prix des appartements progressent de +0,8 %. Sur trois mois, la hausse atteint +0,9 %. Sur un an, les valeurs progressent de +3,1 %. À moyen terme, l’évolution cumulée ressort à –3,8 % sur trois ans et à –0,1 % sur cinq ans.

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Maisons : –2,8 % sur un an

Les prix des maisons reculent de –0,8 % sur un mois et de –2,0 % sur trois mois. Sur un an, la variation atteint –2,8 %. Sur trois ans, l’évolution cumulée ressort à –8,0 %, tandis que sur cinq ans, elle atteint –9,2 %.

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Des écarts de prix selon la typologie des biens

Avec un différentiel de 377 €/m² entre appartements et maisons, la typologie du bien constitue un facteur déterminant dans le niveau de prix observé à Pontoise. Au sein de chaque segment, les variations au mètre carré dépendent de la surface, de la localisation et des caractéristiques intrinsèques du bien.

Des loyers à 18,8 €/m², pour un rendement moyen de 6,9 %

Les appartements se louent en moyenne 18,1 €/m², contre 20,8 €/m² pour les maisons. Tous biens confondus, le loyer moyen s’établit à 18,8 €/m². Le rendement locatif brut ressort à 6,5 % pour les appartements et à 8,3 % pour les maisons, soit 6,9 % en moyenne. Le taux de vacance de 6,8 % constitue un paramètre à intégrer dans l’analyse locative.

Combien coûte un T2 à Pontoise ?

Pour faciliter la comparaison, MySweetImmo retient un bien « standard » de type T2 de 40 m². Au prix moyen de 3 373 €/m² pour un appartement, l’acquisition d’un T2 de 40 m² représente un budget estimatif de 134 920 €. Sur la base d’un loyer moyen de 18,1 €/m², le loyer mensuel estimatif atteint 724 €. Le rendement locatif brut s’établit à 6,5 % sur douze mois.

Structure du parc et contexte socio-économique

Les résidences secondaires représentent 1,4 % du parc immobilier. Le taux de vacance s’établit à 6,8 %. Les propriétaires occupants constituent 22 % des ménages. Le revenu médian annuel de 33 488 € (Insee) est à mettre en perspective avec un prix moyen de 3 283 €/m².

Les conseils de MySweetImmo

Si vous achetez. Les évolutions diffèrent selon la typologie, avec +3,1 % sur un an pour les appartements et –2,8 % pour les maisons. L’analyse du segment ciblé reste déterminante.

Si vous vendez. Les évolutions cumulées sur trois ans (–3,8 % pour les appartements et –8,0 % pour les maisons) doivent être intégrées dans la stratégie de fixation du prix.

Si vous investissez. Les rendements locatifs bruts compris entre 6,5 % et 8,3 % constituent un élément structurant de l’analyse, en tenant compte d’un taux de vacance de 6,8 %.

Méthodologie : Les prix et loyers présentés dans cet article sont issus des données SeLoger, arrêtées au 1er février 2026. Les évolutions sont calculées sur 1 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Les données socio-économiques (population, revenus, structure du parc) proviennent de l’Insee. Pour faciliter la comparaison entre les villes, MySweetImmo s’appuie sur un bien « standard » de type T2 de 40 m².

Par MySweetImmo
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