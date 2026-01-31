Immobilier dans le Sud-Ouest : « Après le recul, le marché se stabilise »

Après deux années de correction, le marché immobilier du Sud-Ouest se stabilise. Ilan Libert, directeur régional Sud-Ouest du groupe Patrice Besse, analyse les profils d’acheteurs et l’attrait persistant pour les biens patrimoniaux.

Après deux années de correction marquées, le marché immobilier du Sud-Ouest entre dans une phase plus posée. Ilan Libert, directeur régional Sud-Ouest du groupe Patrice Besse, analyse une stabilisation progressive des prix et une demande toujours soutenue sur le segment des biens patrimoniaux.



Newsletter MySweetimmo

Avis d’expert

Quelle est l’évolution du marché sur votre secteur ?

Ilan Libert : Après une phase de recul des prix et des volumes en 2023-2024, le marché immobilier du Centre – Sud-Ouest entre désormais dans une phase de stabilisation. Malgré des baisses ponctuelles, les prix restent supérieurs à ceux observés il y a cinq ans.

Quel est le profil des acquéreurs ?

Ilan Libert : Les acheteurs sont majoritairement français, âgés de 40 à 65 ans, tandis qu’une clientèle plus jeune accepte de s’éloigner des villes pour bénéficier d’un meilleur cadre de vie. Les propriétés patrimoniales attirent principalement des dirigeants et des professions libérales à hauts revenus, sensibles au patrimoine ou aux avantages fiscaux. Les acheteurs étrangers représentent environ un quart des transactions, avec des zones très recherchées comme la Dordogne et le Lot. La Charente, le Cantal et certaines parties du Limousin séduisent également par leur environnement naturel et leurs prix attractifs.

Une remarque intéressante à partager sur votre secteur ?

Ilan Libert : L’année a été marquée par la vente de trois Monuments Historiques majeurs, à Cieurac dans le Lot, Sailhant dans le Cantal et Fleurac en Charente. Ces transactions illustrent l’attrait persistant des biens historiques auprès d’acquéreurs passionnés, désireux de s’inscrire dans une démarche de préservation et de transmission.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements