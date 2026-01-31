Immobilier dans le Sud-Ouest : « Après le recul, le marché se stabilise »
Après deux années de correction marquées, le marché immobilier du Sud-Ouest entre dans une phase plus posée. Ilan Libert, directeur régional Sud-Ouest du groupe Patrice Besse, analyse une stabilisation progressive des prix et une demande toujours soutenue sur le segment des biens patrimoniaux.
Avis d’expert
Quelle est l’évolution du marché sur votre secteur ?
Ilan Libert : Après une phase de recul des prix et des volumes en 2023-2024, le marché immobilier du Centre – Sud-Ouest entre désormais dans une phase de stabilisation. Malgré des baisses ponctuelles, les prix restent supérieurs à ceux observés il y a cinq ans.
Quel est le profil des acquéreurs ?
Ilan Libert : Les acheteurs sont majoritairement français, âgés de 40 à 65 ans, tandis qu’une clientèle plus jeune accepte de s’éloigner des villes pour bénéficier d’un meilleur cadre de vie. Les propriétés patrimoniales attirent principalement des dirigeants et des professions libérales à hauts revenus, sensibles au patrimoine ou aux avantages fiscaux. Les acheteurs étrangers représentent environ un quart des transactions, avec des zones très recherchées comme la Dordogne et le Lot. La Charente, le Cantal et certaines parties du Limousin séduisent également par leur environnement naturel et leurs prix attractifs.
Une remarque intéressante à partager sur votre secteur ?
Ilan Libert : L’année a été marquée par la vente de trois Monuments Historiques majeurs, à Cieurac dans le Lot, Sailhant dans le Cantal et Fleurac en Charente. Ces transactions illustrent l’attrait persistant des biens historiques auprès d’acquéreurs passionnés, désireux de s’inscrire dans une démarche de préservation et de transmission.