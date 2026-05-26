A vendre à Nantes : Manoir du XVe siècle entièrement rénové

Ce sublime manoir du XVe siècle entièrement rénové et posé sur 1,4 hectare à quelques kilomètres de Nantes est proposé à la vente par Barnes.

Manoir du XVe siecle a vendre

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© Barnes

Par MySweetImmo , le 26 mai 2026
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Ce manoir du XVe siècle est situé à Sucé-sur-Erdre à quelques kilomètres de Nantes, au cœur d’un domaine de caractère d’environ 1,4 hectare, à l’abri des regards.

Manoir du XVe siecle a vendre
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Un manoir très élégant

Entièrement rénovée avec des matériaux de très haute qualité, cette propriété rare incarne l’élégance intemporelle du patrimoine français. Le manoir offre un vaste espace de vie ouvert sur l’extérieur, une cuisine familiale ainsi que cinq chambres lumineuses.

Éléments d’époque sublimés, prestations premium et finitions soignées composent un ensemble où chaque détail a été pensé pour préserver l’âme du lieu tout en répondant aux exigences contemporaines.

Manoir du XVe siecle a vendre
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Un cadre privilégié

À l’extérieur, les jardins parfaitement entretenus accueillent une piscine avec pool house, un pré et un pigeonnier, offrant un cadre de vie privilégié et de nombreuses possibilités d’exploitation ou d’agrément. Plusieurs garages viennent parfaire cet ensemble d’exception.

Manoir du XVe siecle a vendre

Une longère indépendante complète la propriété et permet d’accueillir famille et amis dans un confort absolu. Adaptée à une activité de location saisonnière, d’hébergement ou de séminaires, elle offre également une véritable dimension patrimoniale et économique.

Le prix : 2 630 000 €. Le DPE : C. Le contact : Barnes.

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