Immobilier Megève : Chalet entièrement rénové avec jacuzzi 

Ce chalet de 6 pièces et 4 chambres, avec jacuzzi, idéalement situé à Megève, proche des remontées mécaniques, est proposé à la vente par Barnes.

Chalet a vendre a Megeve

Nouveau

© Barnes

Par MySweetImmo et Barnes, le 26 décembre 2025
Ce chalet entièrement rénové de 152 m², 6 pièces et 4 chambres est idéalement situé dans le très prisé secteur de Rochebrune à Megève.

Sur trois niveaux, ce chalet séduit par son atmosphère chaleureuse et intimiste, sublimée par l’utilisation de matériaux nobles et des finitions haut de gamme.

Un chalet comme un cocon

Le niveau principal accueille une entrée élégante, une salle à manger conviviale avec cuisine ouverte entièrement équipée, ainsi qu’un salon lumineux offrant la possibilité d’installer une cheminée pour renforcer l’esprit cocooning du lieu.

À l’étage inférieur, deux chambres en suite au style raffiné côtoient un espace sauna, ainsi qu’un dortoir pour enfants. L’étage supérieur est dédié à une superbe suite parentale avec balcon privatif, offrant une vue dégagée sur les massifs environnants.

Une terrasse avec une vue à couper le souffle

À l’extérieur, une terrasse exposée plein sud, aménagée avec un jacuzzi, invite à la détente face au panorama et aux couchers de soleil, dans une atmosphère confidentielle et apaisante.

Un bien rare à la vente, conjuguant luxe discret, confort moderne et charme alpin, idéal pour les amateurs de prestations haut de gamme en quête d’un véritable cocon montagnard.

Le prix : 2 300 000 €. Le DPE : D. Le contact : Barnes

Par MySweetImmo
