Locataire ou propriétaire : Bien choisir votre assurance habitation

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Si les propriétaires et les locataires doivent être assurés, leurs besoins respectifs diffèrent fondamentalement. Entre garanties et responsabilités, il est important de connaître vos obligations afin de choisir une assurance habitation adaptée à votre profil.

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Vous êtes locataire : l’assurance habitation comme obligation

Si vous louez un bien immobilier, vous êtes dans l’obligation de souscrire à une assurance habitation. L’assurance des risques locatifs protège le logement loué contre tous les sinistres pouvant intervenir durant son occupation par un tiers.

Parmi les garanties principales, on compte :

l’incendie,

l’explosion,

l’ensemble des évènements climatiques (tempête, foudre…),

mais également les catastrophes naturelles ou technologiques,

et le vol et la tentative de vol.

Attention, cette garantie ne concerne ni les biens du locataire, ni les possibles dommages causés à un tiers. Pour être protégé en toutes circonstances, les locataires devront opter pour une assurance multirisque habitation. Plus complète, elle n’en reste pas moins facultative.

L’assurance habitation côté locataires en résumé :

elle est obligatoire,

en l’absence de contrat, le propriétaire peut résilier le bail,

elle doit être fournie à la remise des clés, puis une fois par an.

Vous êtes propriétaire : une assurance habitation sur-mesure

Comme propriétaire, l’assurance habitation a aussi une importance capitale. Occupant ou bailleur : faites le point sur vos obligations et les risques à couvrir.

Votre bien immobilier est en location

En tant que propriétaire bailleur, vous devez exiger du locataire, une assurance habitation. Obligatoire, cette dernière ne vous protège pas en toutes circonstances pour autant.

En faisant le choix d’une assurance propriétaire non occupant, vous protégez votre logement :

en cas de sinistre intervenant entre deux locataires,

si votre locataire est défaillant ou si l’assurance de ce dernier n’est pas assez complète.

Bon à savoir : vous pouvez aussi vous protéger contre les locataires négligents en souscrivant une garantie loyers impayés. Elle sécurise vos finances en cas de loyers non versés et des litiges pouvant aller de pair.

Vous vivez dans votre bien immobilier

Comme propriétaire occupant, vous n’êtes soumis à aucune obligation. En d’autres mots : l’assurance habitation pourrait devenir un simple détail si elle n’était pas aussi importante pour vos finances ! Ne pas souscrire de contrat auprès d’un organisme dédié serait, en effet, une erreur cuisante en cas de sinistre.

Pour vivre sereinement, l’assurance multirisque habitation est considérée comme une valeur sûre.

Ses garanties sont complètes puisqu’elle protège :

le bien immobilier en tant que tel (murs, toiture),

les biens personnels qu’il abrite,

tout en couvrant les potentiels dommages causés à des tiers ou aux membres du foyer.

L’assurance habitation côté propriétaires en résumé :

occupant ou bailleur : vos obligations sont différentes et doivent être considérées pour souscrire votre contrat,

estimer correctement la valeur du bien immobilier (et actualiser cette donnée) est important pour recevoir une indemnisation suffisante en cas de sinistre,

si nécessaire, une couverture pour les équipements extérieurs (piscine, dépendance) peut être envisagée.

À lire aussi Les éléments essentiels à évaluer avant de souscrire une assurance habitation

Bien choisir une assurance habitation : derniers conseils

Si certains font le choix de solliciter un courtier en assurance, d’autres prennent le temps d’analyser leurs besoins en détail. Comme nos trois derniers conseils, ces solutions vous aideront à trouver une offre la plus adaptée et surtout, la plus avantageuse.

Budget : un équilibre à trouver

Que vous soyez propriétaire ou locataire, la meilleure assurance habitation n’est pas forcément la moins chère ou la plus complète, mais bel et bien celle qui garantira le meilleur équilibre entre votre budget et votre protection.

La nature du logement, sa localisation et la valeur de vos biens sont des critères indispensables pour faire le tri entre les garanties indispensables et celles qui pourront être considérées comme secondaires. Par exemple, un appartement en ville et une maison isolée ne sont pas forcément soumis aux mêmes risques. Ces informations vous permettront de cibler ce qui s’impose et ce qui peut être considéré comme superflu.

Comparez !

Choisir une bonne assurance habitation, c’est savoir comparer. En apparence, les contrats se ressemblent tous et pourtant, dans le détail, des différences importantes peuvent être notées.

Accordez tout particulièrement votre attention :

aux plafonds d’indemnisation,

aux franchises,

mais également aux exclusions de contrat.

Cette étape vous permettra d’éviter les déconvenues.

Assurance habitation : faites évoluer votre contrat

Propriétaire ou locataire : votre contrat habitation doit évoluer avec vous ! Avec le temps, des options considérées comme superflues pourraient devenir indispensables, ou des impératifs, devenir anecdotiques.

Il est tout particulièrement conseillé de réévaluer les contrats après tout grand changement comme des travaux au sein du logement ou l’achat de biens de valeur. Vous éviterez ainsi une sous-estimation, avec une mauvaise indemnisation à la clé, ou une surestimation, gage d’une prime plus coûteuse.

Que l’on soit propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou locataire, l’assurance habitation est un passage obligé. Choisie selon vos besoins et votre profil, elle vous garantit une couverture complète et gage de sérénité en toutes circonstances. Pour être bien couvert, prenez le temps d’analyser les garanties de votre contrat et n’hésitez pas à les ajuster autant que nécessaire afin qu’elles évoluent avec votre situation et vos besoins.

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