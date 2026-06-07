Coupe du Monde : Faites de votre jardin un paradis du football

Et si votre jardin devenait le terrain du prochain Mbappé ? Suivez les conseils de Travaux.com pour tirer le meilleur parti de votre espace extérieur afin que vos enfants commencent à s’entraîner sérieusement, en vue de la prochaine Coupe du Monde.

La Coupe du Monde pointe le bout de son nez … Bonne nouvelle pour les familles : il est tout à fait possible de créer son propre terrain de foot dans son jardin. Et ce, en quelques étapes simples.

Newsletter MySweetimmo

La France s’est illustrée lors des derniers tournois, remportant sa deuxième Coupe du Monde en 2018 avant d’atteindre de nouveau la finale en 2022. Elle peut également se targuer d’avoir l’un des meilleurs effectifs au monde, avec des talents de premier plan comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou William Saliba.

Vous rêvez de voir éclore un nouveau champion du football français ? Tout commence peut-être dans votre jardin ! Les professionnels de Travaux.com ont réuni une série de conseils adaptés à tous les budgets et à toutes les tailles de jardin. Selon eux, quelques aménagements suffisent pour lancer l’entraînement, et la plupart sont à la portée de n’importe quel bricoleur du dimanche, avec éventuellement un coup de main ponctuel d’un jardinier professionnel.

Sébastien Lassagne, jardinier expert chez Travaux.com, confirme qu’utiliser son jardin pour jouer au football est bien plus simple qu’on ne le croit.

« Un terrain de football peut être aménagé dans votre jardin en quelques étapes simples. Une pelouse plane, un éclairage suffisant et une utilisation astucieuse des matériaux de jardin : voilà à peu près tout ce qu’il faut pour avoir votre propre terrain de foot. Et qui sait, vous êtes peut-être les parents du prochain Kylian Mbappé sans le savoir.«

À lire aussi Bien être à la maison : Ces objets du quotidien souvent plus sales que vos toilettes !

Nivelez votre pelouse

Une pelouse bosselée rend les jeux de ballon compliqués. Commencez par retirer les débris, utilisez un râteau pour lisser la surface et ajoutez du terreau dans les creux. Si votre pelouse est trop abîmée, pensez à repartir sur de bonnes bases. Vous pouvez retirer l’ancien gazon, en égalisant bien le sol à l’aide d’un râteau, puis installer de nouvelles plaques de gazon. Une solution idéale pour obtenir un terrain parfaitement plat et esthétique, mais nécessitant du matériel et le savoir-faire d’un professionnel.

Utilisez des traverses de bois pour les passes

Idéal pour les enfants uniques : placez de grosses poutres en bois en bordure du jardin ou près des marches. Elles leur permettent de s’exercer à faire des passes sans partenaire, car le ballon rebondit bien dessus. Ces poutres sont solides, résistent aux chocs… et protègent aussi vos plantations.

Installez un éclairage pour vous entraîner le soir

Même si les journées rallongent, un bon éclairage permet de prolonger les séances la nuit tombée. Pour des raisons de sécurité (et pour éviter les nuisances comme la pollution lumineuse), il est recommandé de faire appel à un électricien professionnel pour poser les installations lumineuses.

Optez pour du gazon hybride

Même en période sèche ou avec un usage intensif, les pelouses souffrent vite. Le gazon hybride – fibres synthétiques cousues dans la pelouse naturelle ou tapis de gazon posé au-dessus – permet de préserver un bel aspect tout en limitant l’usure liée aux jeux répétés.

Installez un filet pare-ballon

Pour éviter que les ballons ne terminent chez les voisins, un grand filet fixé le long de la clôture est une bonne solution. Attention : selon la hauteur, une autorisation peut être nécessaire.

Dessinez un but sur un mur pour vous exercer à viser

Un simple dessin suffit pour entraîner votre futur Kylian Mbappé et avec un bon éclairage, il pourra s’entraîner toute l’année. Utilisez une peinture adaptée aux murs extérieurs, comme la peinture pour maçonnerie, et pensez à choisir une version résistante à l’humidité.

Suspendez un pneu pour travailler la précision

Accrochez un pneu, idéalement à un arbre, avec une corde solide (comme du polyhemp, résistant aux intempéries) pour créer une cible originale et durable. Il suffit de percer un trou, y glisser la corde et suspendre le tout à un arbre.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements