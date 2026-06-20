Cambriolages : Avant les vacances, évitez ces 5 erreurs qui exposent votre logement

Boîte aux lettres pleine, réseaux sociaux, éclairage mal géré : découvrez les erreurs les plus fréquentes qui exposent votre logement aux cambriolages.

Avec 212 000 cambriolages de logements recensés en France en 2025, la sécurisation du domicile reste une préoccupation majeure à l’approche des vacances d’été. Si cette période est synonyme de déconnexion et d’évasion, elle implique également quelques précautions pour partir l’esprit serein.

Pour les 82 % d’Européens qui prévoient de voyager dans les prochains mois, protéger son logement avant le départ est devenu essentiel afin d’éviter toute mauvaise surprise au retour. Une maison inoccupée peut rapidement attirer l’attention : boîte aux lettres qui déborde, absence de lumière, volets constamment fermés ou signes d’une routine interrompue sont autant d’indices susceptibles de révéler une absence prolongée.

Quelques vérifications simples permettent pourtant de limiter les risques et de renforcer la sécurité de son habitation pendant les vacances. À cette occasion, Yale, spécialiste de la sécurité connectée, met en lumière les cinq erreurs les plus fréquentes qui peuvent exposer un logement aux cambriolages durant une absence prolongée.

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Les erreurs qui favorisent les cambriolages

Une maison qui semble inoccupée

Courrier qui s’accumule, poubelles laissées à l’extérieur, volets fermés en permanence ou voiture immobile dans l’allée pendant plusieurs jours sont autant de signaux qui trahissent une absence prolongée et attirent l’attention de personnes mal intentionnées.

Quelques gestes simples permettent pourtant de limiter les risques, comme demander à un voisin ou à un proche de relever le courrier, déplacer les poubelles ou ouvrir ponctuellement les volets afin de donner l’impression que le logement reste occupé.

L’absence de dispositifs de sécurité visibles

Un logement dépourvu de protection apparentes peut sembler plus vulnérable aux tentatives d’intrusion. Alarme, caméra, sonnette vidéo jouent avant tout un rôle dissuasif : la présence visible d’équipements de sécurité peut inciter les cambrioleurs à renoncer et à se détourner du domicile.

En complément de leur fonction de surveillance, ces solutions permettent également de détecter et de documenter toute activité inhabituelle autour du logement pendant une absence prolongée.

Un éclairage mal pensé

Un logement plongé dans l’obscurité peut rapidement sembler vide. A l’inverse, laisser les lumières allumées en continu n’est pas forcément plus efficace : une absence totale de variation peut également donner l’impression qu’aucune activité réelle n’a lieu dans le logement. Des détecteurs de mouvement mal placés ou défectueux peuvent par ailleurs réduire l’effet dissuasif.

Pour renforcer la sécurité du logement pendant une absence, il est préférable d’opter pour un éclairage programmé ou intelligent, capable de reproduire des habitudes de vie normales et de simuler une présence.

Des vacances trop exposées en ligne

Partager ses vacances sur les réseaux sociaux peut sembler anodin, mais cela peut aussi involontairement signaler qu’un logement est inoccupé. Publications depuis l’aéroport, géolocalisation visible ou compte à rebours avant le départ : certains contenus peuvent fournir des indications précieuses à des personnes mal intentionnées.

Pour limiter les risques, il est recommandé de restreindre la visibilité de ses publications, d’éviter de partager sa localisation en direct et, lorsque cela est possible, d’attendre son retour avant de diffuser ses souvenirs de voyage sur les réseaux sociaux.

Des accès trop faciles et des objets de valeur trop visibles

Des objets de valeur visibles depuis l’extérieur peuvent attirer l’attention et rendre un logement plus vulnérable aux tentatives d’intrusion. Un portail latéral non verrouillé, des outils laissés dans le jardin ou un abri facilement accessible peuvent également faciliter l’accès au domicile ou être utilisés pour forcer une entrée. Des clôtures endommagées, des portails fragilisés ou des points d’accès mal sécurisés constituent autant de failles potentielles.

Avant un départ en vacances, il est donc recommandé de vérifier l’ensemble des accès extérieurs, de ranger les équipements susceptibles d’être utilisés pour une effraction et de réparer les éléments détériorés autour de la propriété.

« Identifier les erreurs les plus fréquentes en matière de sécurité permet d’adopter les bons réflexes avant un départ en vacances. Quelques précautions simples peuvent contribuer à renforcer la protection du domicile et permettre aux occupants de partir plus sereinement », conclut Stan Baudement, expert en sécurité chez Yale.

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