Vendre son logement : Les travaux qui augmentent vraiment sa valeur

Rafraîchissement intérieur, rénovation énergétique, aménagement des combles ou extension : tous les travaux ne se valent pas lorsqu’il s’agit d’augmenter la valeur d’un logement. Alors quels investissements peuvent générer une réelle plus-value à la revente ?

Dans un contexte immobilier où les acquéreurs recherchent des logements prêts à habiter, l’état général d’un bien est devenu un critère déterminant. Les chiffres le prouvent : un bien mal entretenu se vend moins bien, moins vite, et à un prix souvent négocié à la baisse.

Alors une rénovation bien ciblée peut faciliter la vente et surtout limiter les négociations. À l’inverse, différer certains travaux peut entraîner une perte de valeur et des coûts plus élevés à long terme.

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Pourquoi un logement mal entretenu perd de la valeur

Les professionnels de l’immobilier constatent que les biens nécessitant d’importants travaux séduisent moins qu’auparavant. Les acheteurs intègrent désormais dans leur budget le coût des rénovations à réaliser, ce qui se traduit souvent par une négociation du prix de vente. Ainsi, un bien rénové se vend plus rapidement mais aussi en moyenne 10 à 15 % plus cher qu’un bien équivalent laissé en l’état !

Par ailleurs, outre l’aspect général du bien et son niveau d’entretien, le DPE est devenu un argument de vente à part entière : selon les données du bilan Valeur verte 2025 des Notaires de France, les appartements classés A au diagnostic de performance énergétique (DPE) se vendent en moyenne 16 % plus cher que ceux classés D. À l’inverse, les appartements classés G subissent une décote moyenne de 12 %, tandis que celle des maisons classées G atteint 25 %.

« Le DPE n’est plus une formalité administrative, c’est devenu un vrai argument de négociation. Un acheteur face à une passoire thermique ne va pas simplement demander une réduction : il va chiffrer les travaux, parfois avec un professionnel, et retrancher ce montant du prix. C’est une réalité que les vendeurs ont encore du mal à intégrer, mais que nos experts illiCO, parfois présents lors des premières visites de biens, constatent sur le terrain », explique Thierry Abriat, directeur général d’illiCO travaux.

Les travaux les plus rentables avant une revente

Tous les chantiers ne produisent pas le même effet sur la valeur d’un logement. D’après l’expérience d’illiCO travaux, six grandes familles de travaux se distinguent.

1. Le rafraîchissement intérieur

Peinture, revêtements de sol, rénovation de la cuisine ou de la salle de bains constituent souvent les interventions les plus accessibles. Elles améliorent immédiatement la perception du bien lors des visites.

« Les biens rafraîchis se vendent plus vite que les biens laissés en l’état. Pour un budget souvent modeste, l’impact sur la perception de l’acheteur est considérable. Un logement propre, lumineux, avec des sols refaits ne se vend pas au même prix — et ne se négocie pas de la même façon. C’est pour cela que nos experts illiCO sont régulièrement sollicités pour réaliser des travaux juste avant une vente, avec un vrai impact sur le prix et le délai de réalisation de celle-ci », constate Thierry Abriat.

2. L’aménagement des combles

Créer de la surface habitable reste l’un des leviers les plus efficaces. Transformer des combles inutilisés en chambre, bureau ou suite parentale peut renforcer significativement l’attractivité d’une maison, notamment dans les zones où le prix au mètre carré est élevé.

3. La transformation d’un garage

Convertir un garage en pièce de vie peut permettre de faire évoluer la typologie du logement, par exemple en passant d’un T3 à un T4. L’opération doit toutefois être étudiée avec prudence dans les secteurs où les places de stationnement sont recherchées.

4. Les extensions et surélévations

Ces travaux représentent un investissement conséquent mais créent également de nouveaux mètres carrés habitables. Leur rentabilité dépend largement du marché local et du différentiel entre le coût de construction et le prix de l’immobilier dans la zone concernée.

La rénovation énergétique devient un investissement patrimonial

Longtemps perçue comme une dépense contrainte, la rénovation énergétique est désormais un élément de valorisation à part entière.

L’amélioration du DPE peut contribuer à réduire les factures énergétiques, à répondre aux attentes des acquéreurs et à protéger le bien contre d’éventuelles contraintes réglementaires futures.

Selon illiCO travaux, un passage d’une étiquette G à une étiquette C peut générer une valorisation significative du logement. Cette estimation varie toutefois fortement selon le marché local, la qualité de la rénovation réalisée et le profil des acheteurs.

« La rénovation énergétique est le seul poste de travaux qui combine à la fois une économie immédiate sur la facture, une valorisation du bien à la revente et une protection contre les futures contraintes réglementaires, tout en étant éligible à des aides », explique Thierry Abriat.

Parmi les opérations les plus visibles, l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) occupe une place particulière puisqu’elle améliore simultanément les performances énergétiques et l’aspect extérieur du logement.

Au-delà de la valorisation, le coût du report des travaux devient également un sujet. La hausse des prix des matériaux et de la main-d’œuvre renchérit progressivement les chantiers.

« Reporter des travaux, ce n’est jamais neutre. Chaque année sans travaux, c’est de l’énergie gaspillée, de la valeur qui s’érode et un chantier qui grossit. La règle est simple : plus on attend, plus la facture sera lourde. Un point d’humidité non traité aujourd’hui, c’est une reprise de charpente dans cinq ans. Les particuliers ont tendance à sous-estimer la vitesse à laquelle un bâtiment se dégrade quand il n’est pas entretenu. Et les coûts des matériaux n’allant pas dans le bon sens, attendre revient presque toujours à payer plus cher pour un résultat moins bon », détaille François de Chavagnac, directeur Grands Comptes chez illiCO travaux.

Faut-il toujours investir dans une piscine ?

La piscine fait partie des équipements susceptibles d’augmenter l’attractivité d’un bien, mais son impact sur la valeur dépend fortement de la région et du positionnement du logement.

Dans le sud de la France ou sur des biens haut de gamme, elle peut constituer un véritable atout commercial. Dans d’autres secteurs, elle peut au contraire être perçue comme une source de contraintes et de coûts d’entretien supplémentaires.

Comme pour les autres travaux, la décision doit être prise en tenant compte du marché local et des attentes des acquéreurs potentiels.

Ce que cela change pour les vendeurs Les travaux de rafraîchissement restent souvent les plus simples à rentabiliser avant une mise en vente.

Le DPE est devenu un critère majeur de négociation pour les acheteurs.

Les projets créant de la surface habitable peuvent renforcer la valeur d’un bien dans les secteurs tendus.

Reporter des travaux nécessaires peut entraîner une dégradation du logement et une facture plus élevée à terme.

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