Températures qui s’envolent : Les astuces pour garder votre logement au frais

Cette semaine, les températures vont de nouveau s’envoler. Pourtant, la plupart des logements ne sont pas conçus pour faire face à la chaleur. Pour mieux vous protéger, suivez quelques conseils pratiques!

Si la majorité des Français accueille l’arrivée de la chaleur avec plaisir, et que de plus en plus de logements sont équipés de climatisation pour y faire face, beaucoup restent encore mal préparés à supporter des températures élevées.

Entre chambres étouffantes et cuisines humides, rester à l’intérieur en plein été peut rapidement devenir inconfortable. Et avec des températures prévues à plus de 35 degrés cette semaine, la situation pourrait atteindre un pic.

Pour aider les particuliers à mieux affronter la chaleur, Serge Masson, expert pour Travaux.com, partage ses conseils pour préparer son logement à la hausse des températures. Si certains nécessitent un minimum d’anticipation, d’autres sont des astuces faciles à mettre en œuvre et peuvent faire une réelle différence au quotidien. Alors, suivez le guide …

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Résister à la chaleur, c’est possible

Beaucoup de logements français ont été conçus pour affronter le froid, mais il existe plusieurs solutions pour mieux résister à la chaleur. Une meilleure isolation, par exemple, permet non seulement de conserver la chaleur en hiver, mais également d’empêcher la chaleur extérieure d’entrer en été. L’installation d’un système de climatisation gagne également en popularité, dans un contexte de réchauffement climatique observable partout en Europe.

Mais si des travaux importants ne sont pas envisageables, il existe aussi des astuces simples, efficaces et peu coûteuses pour gagner en fraîcheur.

Serge Masson insiste : l’anticipation est essentielle pour préserver la fraîcheur de son intérieur cet été. « Pour une efficacité maximale, mieux vaut privilégier les solutions durables : isolation renforcée, climatiseurs ou même peinture extérieure réflective. Ces investissements offrent une solution durable pour maintenir une température agréable, même en période de forte chaleur. »

Et il ajoute : « Il est toujours utile de demander un devis à un professionnel pour ce type de travaux, mais en attendant, de nombreuses astuces simples à mettre en place existent. De quoi améliorer son confort, quel que soit son budget. »

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9 conseils pour garder son logement frais

Renforcez l’isolation

Souvent perçue comme un investissement important, une bonne isolation est en réalité un atout toute l’année. Elle permet de limiter les pertes de chaleur en hiver, mais aussi d’empêcher la chaleur extérieure de pénétrer en été. Résultat : un meilleur confort thermique et des économies d’énergie.

Créez des zones d’ombre

Réduire l’exposition directe au soleil permet de faire baisser la température de plusieurs degrés. Stores, auvents ou voiles d’ombrage placés sur les fenêtres exposées (notamment plein sud) sont des solutions simples, abordables, et facilement installables par un artisan.

Gérez correctement l’ouverture des fenêtres

Ouvrir les fenêtres en pleine journée peut aggraver la chaleur intérieure si l’air extérieur est plus chaud. Préférez les ouvrir tôt le matin ou tard le soir, quand l’air est plus frais, et refermez-les dès que la température extérieure remonte.

Optez pour des rideaux adaptés

Les stores thermiques offrent la meilleure protection contre la chaleur, à condition d’être correctement posés (faites appel à un professionnel si nécessaire). Les tissus clairs sont à privilégier : les couleurs foncées absorbent davantage la chaleur.

Installez une climatisation

Le coût peut sembler élevé, mais pour garder son intérieur vraiment au frais, la climatisation reste la solution la plus efficace. Un système complet peut représenter un investissement important, avec un tarif souvent supérieur à 7 200 €.

Des alternatives plus accessibles existent, comme les climatiseurs mobiles, proposés entre 400 et 700 €. On peut aussi opter pour un ventilateur de plafond, qui permet de créer une sensation de fraîcheur pour un budget bien plus raisonnable.

Posez un film solaire sur les vitres

Teintés ou réfléchissants, les films solaires réduisent chaleur et éblouissement. Leur pose peut être confiée à un professionnel ou réalisée soi-même. C’est une solution simple et économique, accessible dans de nombreux magasins de bricolage.

Installez une pergola

Bien placée, une pergola crée une ombre agréable et permet de profiter de l’extérieur tout en restant au frais. Pour renforcer son efficacité, on peut y faire grimper des plantes ou ajouter une toile de protection.

Limitez les sources de chaleur artificielles

Ampoules à incandescence et certains appareils électroménagers produisent beaucoup de chaleur. Privilégiez les LED, éteignez les appareils inutilisés, et limitez l’éclairage le soir : vous gagnerez en fraîcheur… et en tranquillité, les insectes étant attirés par la lumière.

Ouvrez la trappe des combles

Un geste simple mais efficace : en ouvrant la trappe des combles, l’air chaud monte naturellement vers le toit, ce qui libère l’air plus frais dans les pièces du bas. Une manière naturelle de favoriser la circulation de l’air.

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