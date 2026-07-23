Cambriolages : Comment protéger votre maison pendant les vacances ?

Comment protéger votre maison pendant les vacances ? Les conseils d’un expert pour partir l’esprit tranquille.

Cet été, des millions de Français sont partis en vacances sans se douter que leur maison est devenue une cible plus facile pour les cambrioleurs.

Pour vous aider à dissuader les visiteurs indésirables durant l’été, un expert de Travaux.com dresse la liste des précautions essentielles à prendre. De l’installation d’une alarme connectée à la vérification de la qualité des portes, plusieurs gestes simples permettent de limiter les risques de cambriolage pendant les vacances.

Newsletter MySweetimmo

Protéger sa maison : pas si compliqué

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, un quart des cambriolages commis chaque année en France ont lieu en juillet et août. C’est aussi la période où le plus grand nombre de logements se retrouvent vides en même temps, un signal que les cambrioleurs savent repérer. Une pile de courrier devant la porte suffit parfois à trahir une maison inoccupée.

Protéger son logement est plus simple qu’on ne le pense, et cela permet aussi de rester bien couvert par son assurance en cas de cambriolage.

« Beaucoup d’entre nous s’apprêtent à partir en vacances dans les semaines qui viennent, il est donc essentiel de bien fermer son logement avant de partir. Cette période, on l’attend avec impatience, mais les cambrioleurs aussi. Nombreux sont ceux qui guettent les maisons vides et sans surveillance », explique un expert de Travaux.com.

Et il ajoute : « Heureusement, il existe de nombreuses façons de renforcer la sécurité de son logement, et c’est souvent plus simple qu’on ne le pense. Au-delà des systèmes d’alarme, l’éclairage, les serrures ou même une clôture solide peuvent suffire à dissuader une intrusion. Je recommande aussi de prévenir ses voisins avant de partir. Même avec les nouvelles technologies, un voisinage attentif reste l’un des moyens les plus efficaces pour tenir les cambrioleurs à distance. En prenant ces précautions dès maintenant, chacun peut profiter de ses vacances l’esprit tranquille, plutôt que de s’inquiéter d’un éventuel cambriolage. »

À lire aussi Cambriolages : Avant les vacances, évitez ces 5 erreurs qui exposent votre logement

Installez un système de sécurité

Un système de sécurité reste l’un des moyens les plus efficaces de renforcer la protection de son logement, avec plusieurs options selon les besoins et le budget, de la sonnette connectée à la caméra avec projecteur sans fil, jusqu’à l’alarme intelligente complète.

Beaucoup de ces dispositifs se pilotent depuis une application mobile et envoient une notification en cas d’activité détectée. Installer un système de sécurité peut aussi faire baisser votre prime d’assurance habitation, un avantage non négligeable. Comptez à partir de 500 euros pour l’installation.

Éclairez votre maison

Les cambrioleurs privilégient les maisons qui paraissent inoccupées, éclairer son logement est donc un excellent moyen de dissuasion. Il existe des solutions d’éclairage basse consommation, efficaces pour illuminer les abords de la maison sans gêner le voisinage. Beaucoup sont associées à des caméras, avec la possibilité de visionner les images depuis son téléphone.

Si l’installation paraît trop complexe, laisser simplement quelques lumières allumées à l’intérieur peut suffire à donner l’impression que le logement est occupé.

Installez un verrou sur le portail du jardin

Environ 26 % des cambrioleurs s’introduisent par une porte arrière. Il est donc essentiel de compliquer l’accès à votre jardin autant que possible. Sécurisez votre jardin avec un verrou sur le portail. Les modèles solides démarrent autour de 20 euros, et peuvent être installés rapidement par un artisan.

Vérifiez la clôture du jardin

La clôture du jardin est un autre point d’accès facile pour les cambrioleurs. Que vous partiez en vacances ou non, assurez-vous qu’elle est en bon état, sans trou ni planche descellée. Remplacez les éléments cassés ou mal fixés, et envisagez de rehausser les clôtures trop basses si possible.

Ces petites réparations peuvent être réalisées rapidement par un artisan, en une à deux heures seulement.

Renforcez votre porte d’entrée

Votre porte est-elle suffisamment sécurisée ? Les portes anciennes sont souvent équipées de systèmes de verrouillage basiques, alors que les serrures à 3 ou 5 points sont aujourd’hui les plus efficaces. Pensez à remplacer votre porte par un modèle plus récent et plus dissuasif.

Si vous ne souhaitez pas changer de porte, vous pouvez simplement faire remplacer vos serrures. Le changement d’une serrure PVC standard prend environ 20 minutes, pour un coût compris entre 60 et 150 euros.

Prévoyez l’accès à un double des clés

Avoir un jeu de clés est le moyen le plus évident d’accéder à son logement, pourtant 9 % des Français n’ont pas de double, et risqueraient de se retrouver bloqués dehors en cas de perte pendant les vacances.

Confier un double à un proche ou installer une boîte à clés sécurisée permet d’éviter de devoir faire appel à un serrurier en urgence au retour de vacances.

Évitez de trop communiquer sur les réseaux sociaux

Partager ses voyages sur les réseaux sociaux est tentant, mais cela peut révéler des informations précieuses pour d’éventuels cambrioleurs.

Près d’un quart (24 %) des cambriolages sont commis par une personne connue de la victime. Si elle sait que vous êtes absent, et où se trouve votre logement, le risque augmente.

Suspendez les livraisons

Les cambrioleurs font leurs repérages, parfois plusieurs semaines avant de passer à l’acte. Une boîte aux lettres débordant de courrier et de colis est souvent le signe le plus évident qu’un logement est inoccupé.

Prévenez vos voisins

Si vous partez pour une longue période, il est toujours recommandé d’en informer vos voisins les plus proches. Ils pourront garder un œil sur votre logement, et même vous rendre service en arrosant les plantes ou en sortant les poubelles.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements