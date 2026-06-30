RENT et le Salon de la Copropriété et de l’Habitat lancent La Semaine de l’Immobilier et du Logement du 2 au 6 novembre
RENT et le Salon de la Copropriété et de l’Habitat franchissent une nouvelle étape en créant la Semaine de l’Immobilier et du Logement. Organisée du 2 au 6 novembre 2026 à Paris, cette initiative ambitionne de réunir l’ensemble des acteurs du logement autour des grands enjeux du secteur.
- La Semaine de l'Immobilier et du Logement se tiendra du 2 au 6 novembre 2026 à Paris.
- RENT et le Salon de la Copropriété et de l'Habitat restent les deux événements structurants de cette semaine, qui devrait réunir plus de 20 000 visiteurs.
- Les Assises de l'innovation dans l'habitat, organisées par le ministère de la Ville et du Logement, intégreront la programmation le 3 novembre.
- L'initiative bénéficie du soutien du ministère de la Ville et du Logement et vise à renforcer les échanges entre les acteurs de la filière.
Du 2 au 6 novembre 2026, le secteur immobilier inaugurera un nouveau rendez-vous national avec la première Semaine de l’Immobilier et du Logement.
Portée conjointement par RENT – Real Estate & New Technologies – et le Salon de la Copropriété et de l’Habitat, cette initiative vise à permettre à plus de 20 000 visiteurs chaque année de concentrer leurs déplacements et leurs rencontres à Paris Expo Porte de Versailles début novembre.
Un nouveau temps fort du calendrier pour les pros
Dans un marché marqué par une crise du logement, des évolutions réglementaires et l’accélération des innovations, RENT et le Salon de la Copropriété et de l’Habitat souhaitent créer un temps fort annuel réunissant professionnels, institutions et entreprises. Une ambition qui, selon eux, doit favoriser les échanges et faire émerger des réponses aux défis du secteur.
Pour Stéphane Scarella, directeur général de RENT, cette organisation commune doit permettre d’installer un rendez-vous durable pour l’ensemble des professionnels. « Avec La Semaine de l’Immobilier et du Logement, nous souhaitons créer un rendez-vous annuel capable de rassembler durablement les acteurs de toute la chaîne de valeur immobilière. Notre ambition est de faire émerger, chaque année, un temps fort reconnu où se rencontrent les décideurs publics et privés, les entreprises, les professionnels de terrain, les innovateurs et les institutions autour des grands enjeux du logement», précise-t-il.
Une semaine pour fédérer toute la filière immobilière
Depuis cinq ans, RENT et le Salon de la Copropriété et de l’Habitat coordonnent déjà leurs calendriers afin de permettre aux visiteurs de participer aux deux événements lors d’un même déplacement à Paris Expo Porte de Versailles.
Avec la création de la Semaine de l’Immobilier et du Logement, les organisateurs franchissent ainsi une nouvelle étape. Leur objectif affiché est de fédérer l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière autour d’une semaine d’échanges, de conférences et de démonstrations consacrées aux grandes transformations du secteur.
« La Semaine de l’Immobilier et du Logement a vocation à devenir la maison ouverte de toute la filière. Dans un contexte où les enjeux du logement n’ont jamais été aussi structurants pour notre société, nous souhaitons créer un rendez-vous annuel capable de fédérer l’ensemble de l’écosystème : entreprises, institutions, organisations professionnelles, collectivités, médias et experts. Cette initiative a pour ambition d’encourager les échanges, de faire émerger de nouvelles idées, de valoriser les innovations et de favoriser la construction de solutions communes. En réunissant pendant une semaine les principaux acteurs du secteur et le ministère de la Ville et du Logement, nous voulons faire de ce rendez-vous un temps fort national de mobilisation, de dialogue et d’intelligence collective au service du logement et de l’immobilier », expliquent Stéphane Scarella et Christophe Féry, organisateur du Salon de la Copropriété et de l’Habitat – Groupe Comexposium.
Un rendez-vous soutenu par le ministère du Logement
L’initiative bénéficie également du soutien du ministère de la Ville et du Logement. A ce titre, les Assises de l’innovation dans l’habitat, organisées le 3 novembre par le ministère de la Ville et du Logement, viendront ainsi enrichir cette programmation.
« Le logement traverse une crise profonde qui nous oblige à sortir des habitudes. Pour construire plus, construire mieux et répondre aux attentes des Français, nous devons faire émerger de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies et de nouveaux partenariats. La Semaine de l’Immobilier et du Logement contribuera à mettre en lumière cette capacité d’innovation de toute la filière. Je me réjouis que les Assises de l’innovation dans l’habitat, organisées le 3 novembre prochain au ministère de la Ville et du Logement dans le cadre de cette semaine, viennent contribuer à cette dynamique collective », souligne Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement.