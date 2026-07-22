Immobilier dans le Chablais : Les clés d’un marché qui résiste

Le Chablais résiste aux turbulences du marché immobilier grâce à la diversité de ses territoires. Stéphanie Delerce, dirigeante d’Alpesvente Immobilier, décrypte les tendances observées sur le terrain, de Saint-Jean-d’Aulps à Allinges en passant par Lullin.

Entre les communes situées au bord du lac Léman, les vallées rurales et les stations de montagne, le marché immobilier du Chablais présente des réalités très différentes.

À Allinges, à proximité du Léman, la transaction connaît un léger ralentissement. En revanche, l’activité reste soutenue dans les secteurs de montagne et les villages ruraux, où les biens continuent de trouver preneur.

Pour Stéphanie Delerce, professionnelle implantée depuis plus de vingt-cinq ans dans le secteur, qui gère les agences immobilières Alpeslocation Vacances, Alpesvente Immobilier, et DPProperties, cette diversité constitue la principale force du territoire.

L’attractivité du Chablais repose notamment sur sa proximité avec la Suisse, le lac Léman et le domaine des Portes du Soleil, qui continuent de séduire une clientèle française comme internationale.

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Quels sont les secteurs les plus recherchés et pourquoi ?

Chaque secteur répond à des attentes différentes.

À Saint-Jean-d’Aulps, les acquéreurs recherchent un compromis entre accès aux stations et prix plus accessibles que dans des communes voisines comme Morzine ou Les Gets. La commune accueille une part importante de résidences secondaires — environ 60 % selon les données communiquées —, principalement détenues par une clientèle internationale.

À Lullin, le marché est davantage porté par les résidences principales. De nombreux actifs frontaliers choisissent cette partie de la campagne chablaisienne afin de bénéficier de prix plus abordables tout en restant à une distance raisonnable de la Suisse.

Les secteurs les plus recherchés restent les biens bénéficiant d’une bonne exposition, d’une vue dégagée ou d’un environnement calme.

Comme le résume Stéphanie Delerce : « En moins de 10 km, on peut passer de 10 000 € du m² à 4 000 € du m². »

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Prix, délais de vente et profils des acheteurs

Après plusieurs années de forte hausse, les prix apparaissent aujourd’hui relativement stables dans le Chablais. « Nous sommes aujourd’hui dans un marché résilient qui, malgré les difficultés nationales, tient le choc et résiste à la pression des acquéreurs », précise Stéphanie Delerce.

Selon la dirigeante, la négociation moyenne atteint environ 4 % entre le prix affiché et le prix de vente final.

Les délais de commercialisation se sont légèrement allongés. Les mandats exclusifs trouvent acquéreur en moyenne en 3,5 mois, contre 2,5 mois un an plus tôt. Les mandats simples nécessitent environ 4,5 mois.

Dans ce contexte, le positionnement tarifaire reste déterminant.

« Un bien au bon prix part rapidement », précise Stéphanie.

À l’inverse, les logements présentant un défaut – proximité d’un axe routier, absence d’extérieur ou agencement peu fonctionnel – peuvent rester longtemps sur le marché si leur prix ne reflète pas ces contraintes.

Les conseils de Stéphanie Delerce aux acheteurs, vendeurs et propriétaires

Pour les acquéreurs, la priorité consiste à rester réalistes face au marché. Les biens correctement valorisés trouvent rapidement preneur et les fortes baisses de prix semblent peu probables dans un territoire où le foncier demeure limité.

Elle recommande également d’intégrer le coût d’éventuels travaux de rénovation énergétique avant de formuler une offre et d’élargir son périmètre de recherche vers les villages voisins, souvent plus accessibles.

Aux vendeurs, elle conseille d’éviter toute surestimation.

Un prix cohérent dès la mise en vente permet généralement de réduire les délais de commercialisation, alors qu’un bien surévalué risque de perdre en attractivité au fil des mois.

Enfin, les propriétaires qui ne souhaitent pas vendre ont intérêt à valoriser leur patrimoine, notamment en améliorant les performances énergétiques de leur logement. Pour les résidences secondaires, la location saisonnière ou de moyenne durée peut également contribuer à amortir les charges, dans un territoire qui continue d’attirer de nombreux visiteurs tout au long de l’année.

Que peut-on acheter ?

Que l’on se situe à Saint Jean d’Aulps, Lullin ou Allinges les prix peuvent varier du simple au double en fonction de la proximité du lac ou des stations de ski.

100 000 € : Appartement studio ou petit T2 / Entre 25 et 35 m² / Secteur station / Vie d’inter-saison

Appartement studio ou petit T2 / Entre 25 et 35 m² / Secteur station / Vie d’inter-saison 250 000 € : Appartement T3 ou T4 / Entre 50 et 75 m² / Tout secteur / Vie d’inter-saison OU bien à rénover / 200m² de moyenne sur tous les secteurs / Gros budget travaux

Appartement T3 ou T4 / Entre 50 et 75 m² / Tout secteur / Vie d’inter-saison OU bien à rénover / 200m² de moyenne sur tous les secteurs / Gros budget travaux 500 000 € : Chalet individuel / Environ 120 m² / Tout secteur / Peu de jardin

Chalet individuel / Environ 120 m² / Tout secteur / Peu de jardin 1 000 000 € : Chalet individuel . Environ 250 m² / Saint Jean d’Aulps principalement / Peu de contrainte, souvent en très bon état

Chalet individuel . Environ 250 m² / Saint Jean d’Aulps principalement / Peu de contrainte, souvent en très bon état 2 000 000 € : Aucun bien dans ce budget, plutôt sur le haut de la vallée, secteur d’Anais

Quelques exemples

Chalet d’alpage Le Poisat

Chalet d’alpage

82 m²

La Baume

Affiché 135.000€ et vendu 201.000€ – Vente interactive

Offre reçue en 3 semaines

Saint Jean d’Aulps

Appartement T3 NEUF

60 m²

Centre village de St Jean d’Aulps

Affiché et vendu à 297.000€

Offre reçue en 3 jours

Chalet Saint Jean d’Aulps

Chalet individuel

150 m²

Entre la station et le village de St Jean d’Aulps

Affiché 695.000€ et vendu à 680.000€

Offre reçue en 3 semaines.

« Les prévisions pour l’été s’annoncent bonnes et nous invitons les personnes qui ont souffert de la canicule à venir découvrir Le Chablais et les Portes du Soleil qui offrent un équilibre rare entre nature, élégance de vie, activités de plein air et proximité avec la Suisse. C’est un territoire qui séduit autant qu’il fidélise », conclut Stéphanie Delerce.

En chiffres : 25 ans d’ancrage dans le Chablais 25 ans d’expérience dans l’immobilier et la location de vacances.

dans l’immobilier et la location de vacances. 90 logements gérés en location saisonnière avec Alpeslocation Vacances, accueillant une clientèle internationale dans le Chablais.

gérés en location saisonnière avec Alpeslocation Vacances, accueillant une clientèle internationale dans le Chablais. 4 agences physiques implantées sur le territoire : Lullin (Vallée du Brevon, Vallée Verte), Saint-Jean-d’Aulps village et station (Vallée d’Aulps) et Allinges (Collines du Léman).

physiques implantées sur le territoire : Lullin (Vallée du Brevon, Vallée Verte), Saint-Jean-d’Aulps village et station (Vallée d’Aulps) et Allinges (Collines du Léman). 5 entités : Alpeslocation Vacances, Alpesvente Immobilier, Alpeslocation Immobilier, DPProperties et DS Expert Immobilier.

Alpeslocation Vacances, Alpesvente Immobilier, Alpeslocation Immobilier, DPProperties et DS Expert Immobilier. Une équipe de 9 professionnels, chacun spécialiste de son secteur : Stéphanie, Clément, Alizée Pauline, Flavie, Marie, Kim, Anaïs et Jacky.

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