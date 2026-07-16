Location : Pourquoi les grandes fortunes du monde choisissent de vivre à Paris

Paris attire de plus en plus de familles et de grandes fortunes internationales. Selon BARNES Rentals, près des deux tiers des locataires de son portefeuille sont désormais étrangers.

La location haut de gamme à Paris continue de séduire une clientèle étrangère fortunée. Selon les données de BARNES Rentals, les locataires internationaux représentaient 64 % des clients gérés en mai 2026, contre une proportion déjà élevée un an plus tôt.

Une évolution qui illustre, selon le spécialiste de l’immobilier de prestige, un changement durable des attentes d’une partie des grandes fortunes internationales.

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Pourquoi Paris est devenue une valeur refuge résidentielle

BARNES Rentals indique que les locations réalisées auprès de clients non-résidents ont progressé de 22 % en 2025. Pour l’entreprise, cette dynamique se poursuit en 2026, portée par un contexte international marqué par les incertitudes géopolitiques.

Dans son analyse, le réseau estime que Paris s’impose de plus en plus comme une destination résidentielle durable, et non plus seulement comme un lieu de séjour temporaire pour des expatriés ou des dirigeants en mobilité.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte où la capitale bénéficie d’une image de ville sûre. BARNES Rentals s’appuie notamment sur le Safe Cities Index 2025 de l’Economist Intelligence Unit, qui classe Paris devant Londres et New York sur plusieurs critères de sécurité. L’entreprise considère que cet élément renforce l’attractivité de la capitale auprès d’une clientèle internationale habituée à arbitrer entre plusieurs grandes métropoles.

Parmi les locataires internationaux gérés par BARNES Rentals en mai 2026, 42 % sont Américains, 33 % Européens et 25 % originaires du Moyen-Orient.

« Cette tendance dépasse largement le cadre d’un simple cycle de marché. Elle illustre la capacité de Paris à s’imposer comme destination résidentielle de référence pour une clientèle internationale fortunée, observe Jean de Gouvion Saint-Cyr, directeur associé de BARNES Rentals. La capitale s’impose aujourd’hui comme un choix de vie autant qu’un investissement patrimonial, contribuant à faire évoluer durablement les équilibres de l’immobilier haut de gamme. »

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Une demande internationale qui fait progresser les loyers haut de gamme

Cette demande soutenue contribue à accentuer la tension sur le marché locatif haut de gamme observé par BARNES Rentals.

Selon le réseau, les loyers de ce segment ont progressé de 6 à 9 % en 2025, avec un loyer moyen de 4 285 euros par mois. Sur le seul segment ultra-premium, les loyers auraient augmenté de 12 % sur un an.

Autre indicateur de cette tension : le taux de vacance des biens gérés par BARNES Rentals reste inférieur à 1 %.

Le réseau observe également une hausse des demandes portant sur des logements dont le loyer dépasse 10 000 euros mensuels. Cette clientèle recherche de plus en plus des prestations de services comparables à celles proposées par l’hôtellerie de luxe, comme la conciergerie, des services à domicile ou des dispositifs de sécurité personnalisés.

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Quels quartiers attirent les familles étrangères ?

Les secteurs les plus recherchés restent les quartiers traditionnellement associés au marché immobilier de prestige : les VIe, VIIe, VIIIe et XVIe arrondissements ainsi que Neuilly-sur-Seine.

Mais BARNES Rentals constate une diversification progressive des secteurs privilégiés par cette clientèle. Le Marais continue d’attirer des locataires séduits par son patrimoine et sa vie culturelle, tandis que les XIe, XIIe et XXe arrondissements gagnent en attractivité auprès d’une population internationale plus jeune.

Le XVIIe arrondissement et le XVe séduisent également davantage de familles, notamment grâce à la présence d’établissements scolaires internationaux, d’espaces verts et d’une bonne desserte en transports.

Selon BARNES Rentals, cette évolution traduit une transformation des attentes. Les familles françaises de retour d’expatriation comme les ménages internationaux recherchent désormais un lieu de résidence à moyen ou long terme, davantage qu’un simple logement de transition.

« Paris est en train de vivre quelque chose d’assez rare dans l’histoire d’une ville : une revalorisation par l’extérieur. Ce ne sont pas les Parisiens qui ont décidé que Paris était une valeur refuge. Ce sont les crises internationales qui l’ont établi, résume Jean de Gouvion Saint-Cyr. Notre rôle est d’accompagner cette réalité avec la précision qu’elle exige. »

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