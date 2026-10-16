Toussaint 2026 : Les réservations chutent de 12,5 %, la faute au prix de l’essence !
À quelques jours de la Toussaint, les réservations chutent de 12,5 % par rapport à 2025. Hausse du prix de l’essence, pouvoir d’achat sous pression, climat morose : les Français sont plus nombreux à renoncer à ces vacances courtes.
- Les demandes de réservation pour la Toussaint 2026 reculent de 12,5 % par rapport à 2025 dans l’étude de PAP, après une hausse de 2,9 % pour les vacances de juillet et août.
- L’Ille-et-Vilaine enregistre une hausse de 26,6 % des demandes pour la Toussaint, et le secteur « Manche Nord » progresse de 20,8 %, selon PAP.
- Le secteur Vendée-Charente affiche un recul de 13,7 % des demandes, devant la Côte d’Azur, en baisse de 11 %, et le Languedoc, en retrait de 10,3 %, selon PAP.
- Le bord de mer représente 74,2 % des demandes de réservation étudiées par PAP pour la Toussaint 2026.
Les demandes de location pour la Toussaint diminuent de 12,5 % par rapport à 2025. Le recul tranche avec la progression observée cet été. Mais toutes les destinations ne suivent pas la même tendance : l’Ille-et-Vilaine et une partie du littoral de la Manche attirent davantage de demandes, tandis que plusieurs secteurs de la façade atlantique et de la Méditerranée perdent du terrain.
Un coup de frein après un été en hausse
Pour les vacances de juillet et août, PAP enregistrait encore une progression de 2,9 % des réservations. Pour la Toussaint, les demandes étudiées sont désormais en baisse de 12,5 % sur un an.
PAP avance plusieurs explications : la hausse du prix du carburant, un pouvoir d’achat sous pression et les incertitudes économiques. Selon son analyse, les vacances courtes d’automne sont plus facilement sacrifiées que les congés d’été ou les fêtes de Noël.
La place des vacances dans le budget des ménages rejoint une autre question : celle des dépenses de logement. Notre article sur les arbitrages entre coût du logement, vacances et loisirs explore ce sujet à partir d’une enquête distincte.
L’Ille-et-Vilaine et le littoral de la Manche progressent
L’Ille-et-Vilaine gagne 26,6 % de demandes par rapport à la Toussaint 2025. Le secteur appelé « Manche Nord » par PAP progresse de 20,8 %. Ce regroupement comprend la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais.
PAP explique cette progression par la proximité de ces destinations, notamment pour les Franciliens, et par des prix de location jugés plus accessibles que sur la Côte d’Azur ou l’Atlantique Sud. L’analyse évoque aussi les récentes vagues de chaleur, qui renforceraient l’attrait de ces littoraux en automne.
À l’inverse, le secteur Vendée-Charente enregistre le recul le plus marqué parmi les destinations présentées, avec 13,7 % de demandes en moins.
|Secteur suivi par PAP
|Départements concernés
|Évolution des demandes par rapport à 2025
|Ille-et-Vilaine
|Ille-et-Vilaine (35)
|+26,6 %
|Manche Nord
|Seine-Maritime (76), Somme (80), Pas-de-Calais (62)
|+20,8 %
|Atlantique Sud
|Pyrénées-Atlantiques (64), Landes (40), Gironde (33)
|−2,3 %
|Languedoc
|Gard (30), Hérault (34), Aude (11), Pyrénées-Orientales (66)
|−10,3 %
|Côte d’Azur
|Alpes-Maritimes (06), Var (83), Bouches-du-Rhône (13)
|−11 %
|Vendée-Charente
|Vendée (85), Charente-Maritime (17)
|−13,7 %
La mer reste la destination la plus demandée
Le recul des demandes ne change pas la préférence pour le littoral. Le bord de mer concentre 74,2 % des demandes étudiées par PAP, devant l’étranger, à 9,3 %, la campagne, à 6,8 %, et la montagne, à 4,5 %.
La différence se joue donc aussi entre les littoraux. La Côte d’Azur recule de 11 %, le Languedoc de 10,3 %, tandis que l’Atlantique Sud limite son repli à 2,3 %. Pour PAP, le coût des longs trajets en voiture pèse sur l’intérêt de certaines destinations du Sud.
Pour les propriétaires de locations saisonnières, ces écarts montrent l’importance de regarder la demande dans leur secteur : la baisse globale observée par PAP s’accompagne de progressions locales importantes.
Le trajet compte aussi dans le budget
Pour préparer un court séjour, comparer uniquement le prix de la location ne suffit pas. Le carburant et les péages peuvent aussi peser dans la facture. L’intérêt est donc de comparer le coût total du départ entre plusieurs destinations.
Le choix du logement peut également ouvrir d’autres possibilités. Notre article sur l’échange de maisons comme alternative à la location de vacances présente ce mode de séjour. Et pour ceux qui s’absentent quelques jours, les conseils pour protéger son logement pendant les vacances restent utiles avant de prendre la route.