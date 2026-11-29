« L’immobilier en 2027 doit être plus humain et moins artificiel. » Au micro de Baptiste Julien Blandet pour Mon Podcast Immo, Olga Berline (iad) dit ce que l’IA ne remplacera pas chez un conseiller immobilier.

Invitée de Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo, Olga Berline, conseillère immobilier iad à Paris, dans le 19e arrondissement, affiche un moral à 10 sur 10. « Je suis d’origine russe et je ne perds jamais le moral », sourit-elle. Son secteur, ce sont les Buttes-Chaumont : « C’est là que je promène mon petit chien, c’est ma zone de chalandise. » Et son optimisme, elle le puise sur le terrain : « Ce sont les biens qui arrivent à la vente, les nouvelles histoires et surtout les nouveaux clients, que j’ai plaisir à accompagner. »

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IA : « Les conseillers immobiliers ne seront pas remplacés »

Que va changer 2027 ? « Nous allons passer à un autre niveau, vers un immobilier plus interactif et plus réactif », anticipe Olga Berline. Sans que la machine prenne la main pour autant : « Les conseillers immobiliers ne seront pas remplacés par l’intelligence artificielle. Ils seront beaucoup plus présents, avec leur intelligence humaine. »

Aux agents à qui l’on reproche de rester enfermés dans leurs objectifs au lieu d’entendre vendeurs et acheteurs, elle répond par un mot d’ordre : « En 2027, l’immobilier doit être plus humain et moins artificiel. Plus à l’écoute, et davantage dans le conseil. » Elle attend même de l’année qui vient « une nouvelle vague, un nouvel esprit dans l’immobilier ».

Indépendante chez iad : « La liberté, sans jamais être seule »

Cette place donnée à l’humain, la conseillère la relie à son statut. « Le réseau iad vient d’avoir 18 ans, l’âge adulte. Moi, j’y fêterai mes trois ans l’année prochaine », s’amuse-t-elle. Ce qu’elle y a trouvé ? « Surtout la liberté. Même indépendante, je ne suis jamais seule », résume-t-elle, avant de préciser : « C’est la liberté de choisir avec qui je veux travailler, d’être choisie par les bons clients et d’être accompagnée par une très belle équipe. »

Son conseil pour réussir en 2027 s’adresse d’abord à ses pairs : « Aux professionnels indépendants comme moi, je souhaite de ne jamais baisser les bras, de toujours continuer et de rester positifs. Et surtout optimistes. »

🎧 Interview réalisée par Baptiste Julien Blandet au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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