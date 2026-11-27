De 120 000 ventes au détail à moins de 50 000 en trois ans : comment relancer le logement neuf ? Au micro de Baptiste Julien Blandet pour Mon Podcast Immo, Sébastien Henrot (Otaree) plaide pour un nouveau dispositif fiscal.

Sébastien Henrot donne deux notes. Le moral du président d’Otaree, éditeur de logiciels pour l’immobilier neuf, est « excellent ». Celui de ses clients promoteurs passe « un peu en dessous de 5 » sur 10. « On est quasiment passé, en l’espace de trois ans, de 120 000 ventes au détail à probablement un peu moins de 50 000 cette année », rappelle-t-il.

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Immobilier neuf : Le dispositif Jeanbrun « n’a pas pris le relais »

Le neuf dépend des dispositifs d’investissement. « Depuis qu’on a perdu le Pinel, on a perdu quasiment 50 % du volume », souligne Sébastien Henrot. Le dispositif Jeanbrun « aurait dû prendre le relais, mais il ne l’a pas pris. Il manque un peu d’attractivité, il est un peu compliqué à expliquer », estime-t-il.

Pour 2027, il voit l’accession « à peu près stable », soutenue par le PTZ chez les primo-accédants. Le reste se jouera après les élections. Un dispositif simple, « un Pinel V2 », permettrait de repartir vite : « Les gens l’ont déjà en tête », assure-t-il. Dans le cas contraire, « tant qu’on n’aura pas un nouveau dispositif fiscal attractif, ce sera très compliqué de relancer véritablement l’offre côté promotion et construction », prévient-il.

Agents immobiliers : « La VEFA a de vrais atouts »

Sébastien Henrot invite les agents immobiliers à regarder le neuf. « Ils vendent surtout des biens existants, sur lesquels ils peuvent prendre un mandat. La VEFA a pourtant de vrais atouts, à condition de s’y intéresser », observe-t-il. Otaree met en relation les promoteurs et environ 7 500 prescripteurs : mandataires, agents immobiliers, conseillers en gestion de patrimoine, réseaux et banques.

La veille de l’interview, Otaree a présenté à l’École 42, à Paris, un outil préparé depuis dix-huit mois, devant un peu plus de 250 professionnels. Les promoteurs peuvent y créer leurs sites et leurs landing pages. Des agents IA prennent les rendez-vous et qualifient les projets par WhatsApp et SMS. Un algorithme rapproche enfin la recherche du client des biens disponibles. « Dans 90 % des cas, le bien que l’on achète n’est probablement pas celui que l’on cherchait au départ », conclut Sébastien Henrot.

Interview réalisée par Baptiste Julien Blandet au salon RENT, en novembre 2026. Retrouvez les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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