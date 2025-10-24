Immobilier neuf : Les réservations de Nexity chutent de 12% faute d’investisseurs particuliers

La fin du dispositif Pinel et la raréfaction des investisseurs privés fait chuter de 12% les réservations de logements neufs chez Nexity sur les neuf premiers mois de l’année.

Nexity a enregistré une baisse de 12 % de ses réservations de logements neufs sur les neuf premiers mois de 2025, conséquence directe de la fin du dispositif Pinel et du retrait des investisseurs particuliers. Le promoteur met désormais le cap sur les accédants et les bailleurs institutionnels.

L’essentiel 7 106 réservations sur les neuf premiers mois de 2025

Les ventes aux investisseurs particuliers chutent de 40 %

Les primo-accédants progressent de 31 % sur un an

Newsletter MySweetimmo

Immobilier : Nexity pénalisé par la fin du Pinel et la fuite des investisseurs particuliers

Le marché du logement neuf reste difficile. Nexity a enregistré une baisse de 12 % de ses réservations de logements sur les neuf premiers mois de l’année, à 7 106 unités.

Les ventes aux particuliers reculent de 14 % sur un an, avec une chute de 40 % des investisseurs individuels, “du fait notamment de la fin du dispositif Pinel fin 2024”, précise le groupe.

En revanche, les ventes à des ménages qui achètent pour habiter progressent nettement : près de 2 000 logements réservés (+26 %), dont 1 749 par des primo-accédants (+31 %).

“Trimestre après trimestre, nous améliorons nos performances commerciales”, a déclaré Jean-Claude Bassien, directeur général délégué de Nexity.

À lire aussi Immobilier : Avec des prix qui s’envolent, Annecy confirme sa place sur le marché du prestige

Les primo-accédants à la propriété deviennent le moteur du marché du neuf

Les ménages qui achètent pour habiter représentent désormais 28 % des ventes de Nexity, contre 19 % un an plus tôt.

Le groupe met en avant des offres plus adaptées aux budgets, des taux d’intérêt stabilisés autour de 3,1 % et le renforcement du prêt à taux zéro (PTZ) depuis avril 2025, qui facilite l’accès à la propriété.

“Le marché est en profonde mutation, avec un effondrement de l’investissement locatif des particuliers. Restent les accédants à la propriété et les investisseurs institutionnels, surtout les bailleurs sociaux”, souligne Jean-Claude Bassien, ajoutant que Nexity “accélère sur ces deux segments”.

Selon Véronique Bédague, PDG du groupe, “l’activité commerciale continue de s’améliorer au troisième trimestre, malgré un marché contraint par la fin du Pinel et un contexte politique instable”.

À lire aussi Immobilier : L’Île-de-France peut créer 70 000 logements sans artificialiser selon un rapport

Nexity plaide pour un nouveau statut du bailleur privé

Pour relancer l’investissement locatif des particuliers, Nexity soutient la création d’un statut du bailleur privé, en discussion dans le budget 2026. Le groupe souhaite “un taux d’amortissement qui permette de réduire de manière satisfaisante le taux d’effort du bailleur”, précise Jean-Claude Bassien.

Selon Nexity, les conditions se sont dégradées depuis 2019 : “Avec les taux bas et le dispositif Pinel, un investisseur avait un effort moyen d’épargne d’environ 50 euros par mois. Aujourd’hui, c’est plus de 600 euros, c’est complètement pénalisant”, indique Pierre-Henry Pouchelon, directeur général adjoint chargé des finances.

Immobilier neuf : Icade subit elle aussi la chute de l’investissement locatif

La baisse de l’investissement locatif touche d’autres acteurs. Icade, filiale de la Caisse des dépôts, a vu ses ventes à des particuliers reculer de 11 % sur les neuf premiers mois de 2025 (1 285 logements).

Cette baisse est compensée par la progression des ventes à des investisseurs institutionnels, notamment des bailleurs sociaux (1 530 logements).

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements