Propriétés-Privées va affirmer en 2027 son positionnement de réseau de professionnels. Au micro de Baptiste Julien Blandet pour Mon Podcast Immo, Mathilde Dezalys, sa présidente, donne deux conseils aux conseillers immobiliers.

Invitée de Baptiste Julien Blandet dans Mon Podcast Immo, Mathilde Dezalys, présidente du réseau Propriétés-Privées depuis janvier 2026, rappelle que la marque a 20 ans et s’est voulue, dès l’origine, un réseau de professionnels. Dans un contexte qu’elle reconnaît chahuté, elle voit « des moments d’opportunité pour des modèles un peu plus légers, comme ceux des réseaux de conseillers immobiliers ».

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Chez Propriétés-Privées, conseillers et animateurs vendent tous

« Chez nous, tous les conseillers vendent des maisons tous les jours, qu’ils soient conseillers ou animateurs », souligne Mathilde Dezalys. Être professionnel, c’est d’abord, à ses yeux, exercer le métier dans les règles de l’art : Propriétés-Privées est, selon sa présidente, le seul réseau adhérent à la FNAIM. C’est ensuite être formé et accompagné, que l’on vienne de l’immobilier ou d’une reconversion.

Reste la technologie, qui ne fait pas tout. « On parle beaucoup d’IA sur ce salon, mais le sujet, c’est aussi l’IE : la manière dont on entretient son intelligence émotionnelle au service du client final », observe-t-elle. Aux outils de faire gagner du temps aux conseillers ; l’intelligence émotionnelle se cultive, elle, par des moments de regroupement et une présence sur le terrain.

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Présidentielle 2027 : Deux conseils pour tenir le cap

« Nous allons avoir l’élection présidentielle : la mer sera probablement plus creuse et le vent un peu plus fort », prévient celle qui compare les acteurs de l’immobilier aux marins, sans prise sur les taux ni sur la météo. Elle ne croit pas que le logement sera oublié de la campagne, et attend des politiques qu’ils se préoccupent « avant tout d’exécuter les politiques annoncées, et pas seulement de faire de grandes annonces ».

Aux conseillers, débutants ou aguerris, elle recommande de ne jamais délaisser leur réseau ni leurs contacts : « Vous devez vous rendre visible, être le référent, l’équivalent du médecin de famille, où que vous viviez. » Second conseil, face à l’anxiété générale autour de l’IA : « Faites confiance à votre instinct. »

Interview réalisée par Baptiste Julien Blandet au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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