Olivier Le Gallo (Capifrance, Optimhome) : L’interview vidéo au RENT 2026

Retrouvez Olivier Le Gallo, président de Capifrance et d’Optimhome, au micro d’Ariane Artinian. Une interview vidéo enregistrée au RENT 2026 pour Mon Podcast Immo.

Par Ariane Artinian , le 15 novembre 2026
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