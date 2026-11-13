RENT 2026 – IA immobilière : « La zone de génie de nos conseillers, c’est l’humain », Samuel Caux (eXp France)

Bonne nouvelle pour les conseillers immobiliers : l’IA leur rend du temps pour l’humain et le terrain. Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, Samuel Caux (eXp France) explique pourquoi son réseau ne crée pas son propre chatbot.

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IA immobilière : Pourquoi eXp France ne veut pas de son propre chatbot

Demandez à Samuel Caux quels outils il met entre les mains de ses conseillers, et il commence par parler d’autre chose. « La zone de génie de nos conseillers, c’est l’humain, c’est le terrain, c’est le contact, c’est le relationnel », pose le président d’eXp France. L’intelligence artificielle n’arrive qu’ensuite, comme un moyen de leur rendre du temps pour tout cela. « On vit une révolution. Je crois que le mot n’est pas galvaudé », insiste-t-il.

La méthode maison a pourtant de quoi surprendre, à l’heure où l’IA s’installe chez les mandataires. Le groupe américain auquel appartient le réseau, coté au Nasdaq et présent dans une trentaine de pays, vient d’annoncer à Salt Lake City une stratégie baptisée « MCP First », déjà ouverte aux conseillers français, qui sont un peu plus de 900. De quoi s’agit-il ? « Pour le commun des mortels, le MCP, c’est un tuyau qui va permettre de relier la propre intelligence artificielle de chaque conseiller », vulgarise le dirigeant. Pas question, donc, d’imposer un robot maison. « On va te laisser utiliser ton intelligence artificielle, Grok, Claude, ChatGPT, peu importe, celle de demain. Elles évoluent très vite, c’est très difficile d’être compétitif avec un outil interne. Par contre, on va te mettre en place un tuyau qui va aller directement vers ta data », explique-t-il.

Samuel Caux dit utiliser lui-même ces outils au quotidien. « Je l’utilise chaque instant. Ce n’est plus chaque jour, c’est chaque instant. Je suis en collaboration avec mon IA, j’ai changé à plusieurs reprises d’IA, et je vois le temps que je gagne », raconte-t-il. Ce qui vaut pour lui vaut, à ses yeux, pour chacun de ses conseillers. « L’adoption la plus précoce possible d’une IA et d’une méthodologie de travail avec l’IA est précieuse. Elle nous fait gagner du temps. Et on a besoin de temps. Les journées ne font que 24 heures », souligne-t-il.

Et le client, dans tout ça ? Il y gagne, promet Samuel Caux, « un conseiller qui est mieux renseigné, qui a l’information immédiate, qui ne passe pas de temps sur son administratif, qui vous envoie des comptes rendus ». « Qu’un conseiller vienne me voir et me dise qu’il a toujours envoyé 100 % de ses comptes rendus, qu’il a toujours rappelé 100 % de ses clients, qu’il a traité 100 % de ses leads. Je veux bien échanger avec lui et je le féliciterai, il doit en exister un », glisse-t-il, pince-sans-rire. Samuel Caux voit dans l’IA un moyen d’améliorer ce suivi. « Aujourd’hui, on va pouvoir être dans cette qualité de service et je crois que c’est la clé pour le client final », affirme-t-il.

Agent immobilier : Instagram et personal branding, « le chiffre d’affaires de demain »

Au-delà de l’IA, Samuel Caux encourage ses conseillers à développer leur visibilité en ligne. « L’immobilier est un vieux métier, on continue de le faire de la même façon, mais on a des nouveaux outils », rappelle-t-il, avant d’évoquer le personal branding et les réseaux sociaux. Il présente sa propre présence en ligne comme une façon de montrer l’exemple. « C’est mon devoir d’exemplarité. Je ne peux pas demander à mes conseillers de le faire et ne pas le faire », justifie-t-il.

Il cite l’exemple de conseillers rencontrés aux États-Unis. « Je rencontre des conseillers à un million de dollars de commission aux États-Unis qui ne passent plus par le MLS, qui ne passent pas par Zillow, qui ne sont que sur Instagram. Pourquoi nos conseillers ne le font pas ? Pas assez », regrette-t-il. Il évoque ainsi une prospection sur Instagram, sans recours au fichier partagé de mandats (MLS) ni au portail Zillow. Pour lui, l’IA peut aussi faciliter la création de contenus et l’animation des réseaux sociaux. « Aujourd’hui, le personal branding, couplé à un agent IA qui va pouvoir leur faire des recommandations, ils ont tous la capacité d’avoir des staffs community manager, des staffs content manager. Qu’ils l’utilisent et qu’ils le mettent en place, c’est vraiment leur chiffre d’affaires de demain », conclut-il.

Marché immobilier : « En France, on est des enfants gâtés »

Encore faut-il que le marché suive. Samuel Caux s’appuie sur ses échanges hebdomadaires avec ses homologues étrangers pour relativiser les difficultés du marché français. « On est quand même des privilégiés en France. On n’a pas toujours l’impression, mais on est des enfants gâtés », lance-t-il. Des enfants gâtés, vraiment ? « La Pologne a des taux d’intérêt au-dessus de 7 %. Aux États-Unis, on est au-dessus de 7,5 %. Le marché n’est pas reparti post-Covid, alors que nous, il est reparti », détaille le dirigeant. De quoi relativiser la hausse des taux qui inquiète tant de ce côté-ci de l’Atlantique, où les taux immobiliers restent bien loin de ces niveaux. Il reste également confiant dans le volume des ventes pour 2026. « On va quand même être au-dessus de 900 000 transactions cette année », estime-t-il.

Le mot qui résume tout ? Résilient. Samuel Caux sait qu’il n’a pas le monopole de la formule, et il s’en amuse. « Ça va être le mot de tous mes homologues. Mais néanmoins, c’est une réalité. On a un marché résilient », sourit-il. Après vingt-cinq ans de métier, il replace ces difficultés dans les cycles du marché. « Ce n’est qu’une histoire de cycle. On n’est peut-être pas dans le meilleur, mais en tout cas, on a connu pire également », observe-t-il.

Pour la suite, l’optimiste se fait tout de même plus prudent. « Je pense que 2027 va quand même être une année compliquée. La géopolitique est compliquée, la politique intérieure française sera compliquée. On ne sera peut-être pas dans le meilleur cru, espérons qu’il ne soit pas trop mauvais », prévient-il. Il n’est d’ailleurs pas le seul à scruter l’horizon avec circonspection, puisque la FNAIM décrit déjà un marché en hibernation.

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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