RENT 2026 – Achat immobilier : « Même dans un contexte compliqué, les Français recherchent de la propriété », David Benbassat (Bien’ici)

Le rêve de propriété résiste : 39 % des personnes interrogées par Bien’ici envisagent un achat immobilier dans les 24 mois, et même 56 % des 25-35 ans. David Benbassat, son président, au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo.

Le marché immobilier est chahuté, les acquéreurs prennent leur temps, mais l’envie d’acheter, elle, n’a pas bougé. C’est ce que retient David Benbassat, président de Bien’ici, de l’étude que le portail vient de consacrer au rêve immobilier des Français. Et les plus motivés ne sont pas forcément ceux qu’on croit.

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Achat immobilier : 39 % des Français interrogés ont un projet d’ici deux ans

« On s’est demandé, dans ce marché un peu chahuté, est-ce qu’il y avait encore un rêve immobilier, un rêve de propriété ? Est-ce que les gens allaient passer à l’acte ou allaient refuser l’obstacle ? », raconte David Benbassat. La réponse tient en un chiffre, tiré de l’étude Ifop pour Bien’ici : « 39 % des gens interrogés envisagent un achat immobilier dans les 24 mois », indique-t-il, avant d’insister : « Même dans un contexte compliqué, les Français recherchent de la propriété. »

Chez ceux qui n’ont pas encore acheté, l’envie est plus nette encore : huit non-propriétaires sur dix affirment vouloir le devenir. « La pierre, dans des contextes sociaux, économiques, internationaux compliqués, reste toujours un véritable socle, une valeur refuge », observe le dirigeant.

Les 25-35 ans, plus acheteurs que la moyenne

Chez les 25-35 ans, la part de ceux qui envisagent d’acheter dans les deux ans grimpe à 56 %. « On dit que les jeunes ne sont plus intéressés par la propriété. En fait, c’est faux. On apprend qu’eux aussi ont besoin de cette propriété », assure David Benbassat.

Reste la question des moyens. Les Français rêvent-ils trop grand ? Pas vraiment, répond le président de Bien’ici : « Ils ne rêvent pas trop de luxe, ils rêvent plus de qualité de vie. » D’après l’étude, 74 % des personnes interrogées disposent d’un budget cohérent avec le logement qu’elles espèrent. « Ça ne veut pas dire qu’ils rêvent moins haut. Ça veut dire qu’ils rêvent plus juste », résume-t-il.

Temps de trajet, commodités : Ce que les acquéreurs demandent à leur logement

S’éloigner des métropoles pour acheter moins cher ? Ce n’est pas ce que montre l’étude. « Ils ne veulent pas être totalement centre-ville, mais pas loin des commodités », explique David Benbassat. Bien’ici le mesure sur son propre site : au premier semestre 2026, deux fois plus d’alertes y ont été créées avec le critère du temps de trajet. La facture d’énergie pèse dans ce calcul. « Si on est loin des commodités, on va dépenser un petit peu plus en transport. Le budget du logement se considère de manière globale : les coûts de financement, mais aussi les coûts de trajet, les coûts d’usage », détaille-t-il.

Agents immobiliers : Des vendeurs à capter, des acheteurs à guider

Ces intentions d’achat ne se concrétisent pas toutes seules. Sur le portail, l’année 2026 s’est jouée en deux temps : un début d’année très dynamique, puis un troisième trimestre où l’audience se maintient mais où les demandes ralentissent. « On voit un certain attentisme des acquéreurs qui, avec un volume d’offres qui augmente sur le marché, deviennent plus sélectifs, plus exigeants », constate David Benbassat.

Encore faut-il avoir des biens à proposer. « Un agent immobilier, ça marche sur deux jambes. Il est important d’avoir de l’acquéreur, mais aussi d’avoir de l’offre, des mandats. Si vous n’avez pas de stock, vous n’avez pas de business derrière », rappelle-t-il. Bien’ici a donc conçu, avec 40 agents immobiliers et plus de 50 propriétaires vendeurs, une offre pour aider les agences à trouver des vendeurs, qui affiche notamment leur logo sur la carte en 3D du site. L’argument repose sur un chiffre maison : « 93 % des gens qui donnent leur mandat à une agence, c’est une agence qu’ils ont déjà vue ou qu’ils connaissent », avance David Benbassat.

Le portail s’est aussi doté d’un moteur de recherche fondé sur l’intelligence artificielle, avec une recherche vocale. « L’IA fait partie maintenant de nos vies. On reste prudent, on regarde ce qu’elle fait, on contrôle, mais on surfe sur cette vague-là », commente son président.

Son conseil aux professionnels tient en un mot : accompagner. « Les Français ont besoin, encore plus dans ces contextes, d’accompagnement, de conseil. Ils ont besoin d’être guidés, parce qu’on sait qu’ils veulent aller à l’achat, ils veulent passer à l’action », insiste-t-il.

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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