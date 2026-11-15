RENT 2026 : « La priorité, c’est de rappeler son client », Xavier Belvaux (WIF Group)

Rappeler, tenir ses engagements, s’ancrer dans son quartier : face à des clients plus volatils que jamais, Xavier Belvaux (WIF Group) livre sa méthode aux agents immobiliers, au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo.

Les clients n’ont jamais été aussi volatils, et c’est à l’agent immobilier de s’adapter. Rencontré au salon RENT pour Mon Podcast Immo, Xavier Belvaux, président de WIF Group (We Invest France, Stéphane Plaza Immobilier, La Signature Immo), rappelle une règle aussi simple que souvent oubliée : « La priorité, c’est de rappeler son client, c’est de tenir ses engagements. » Méthode, marché en dents de scie, intelligence artificielle et ambitions de croissance : le dirigeant, qui a bâti un réseau de 1 200 conseillers en deux ans, fait le point.

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Agent immobilier : la méthode de Xavier Belvaux

Son conseil aux agents tient en peu de mots, mais il vaut d’être relu deux fois : « Je dirais aux conseillers de ne pas oublier que la priorité, c’est de rappeler son client, c’est de tenir ses engagements, parce qu’aujourd’hui, le client, il est volatil plus que jamais. » Un client qu’il faut rassurer et accompagner réellement, au point que le métier ressemble de plus en plus à celui d’un « personal shopper », selon le président de WIF Group.

Deuxième pilier de sa méthode : l’ancrage local. Xavier Belvaux veut des conseillers « présents physiquement, localement, auprès de leurs commerçants », et « vraiment investis dans la vie de quartier, dans la communauté ». « C’est hyper important », insiste-t-il. Aux acheteurs, il conseille simplement de bien se renseigner sur les biens, puisqu’il y a aujourd’hui de l’offre à la vente.

Quant au moral, il préfère l’action à l’incantation : « Je dirais plutôt ne rien lâcher. Souvent, la problématique, c’est la procrastination. Donc se donner un rythme, pas trop élevé au début, et s’y tenir. » Une philosophie qu’il a mise en mots dans un livre qui vient de sortir, Ils disaient que c’était impossible, alors je l’ai fait. « Dans ma carrière, on m’a souvent dit non. On m’a souvent dit : tu ne peux pas le faire, tu n’es pas du bon milieu, tu n’as pas les bonnes économies, tu n’as pas le bon réseau », raconte-t-il. Son ambition : que celui qui hésite à entreprendre se dise, en le refermant, « je peux y arriver, je peux réussir ».

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Marché immobilier : un été en dents de scie

L’année 2026 aura été déroutante pour les agences. « J’ai fait mon plus beau mois, le mois de juillet, qui a été un mois extraordinaire. Et en même temps, j’ai fait le plus mauvais mois de ma carrière, qui était le mois d’août », confie Xavier Belvaux. Son diagnostic : les acquéreurs sont là, mais tout le monde guette la suite, et « ce qui se passera politiquement l’année prochaine au niveau de l’immobilier » occupe désormais toutes les conversations.

Le dirigeant refuse pourtant de céder au pessimisme ambiant. « On entend tout le monde dire que c’est morose, pour autant les transactions se font. On s’est habitué à ne pas avoir de gouvernement, on s’est habitué à ce que ça n’aille pas, et pour autant les transactions se réalisent. » Il prévoit même un volume « supérieur à 950 000 ventes », un pronostic plus généreux que celui de la FNAIM, qui table sur 900 000 à 920 000 ventes. La crise a aussi fait le tri dans la profession : « On a perdu 1 400 cartes pro et on a également perdu 8 000 à 10 000 mandataires. » De quoi laisser plus d’activité à ceux qui restent. Et pour lui, la période est aussi une fenêtre de tir : « Quand le marché ne va pas bien, ça permet à certains de pouvoir se positionner, parce que le marché redeviendra à un moment à un niveau plus cohérent. »

Réseau immobilier : WIF Group mise sur l’IA

Le président de WIF, pour « We Imagine the Future », parle d’expérience. « Il y a deux ans, on était trois dans un petit bureau à Paris, je faisais mes réunions où je pouvais. Aujourd’hui, on a 140 points de vente, on a 1 200 conseillers sur le terrain. » Une croissance accélérée par le rachat de Stéphane Plaza Immobilier cet automne. Et l’appétit reste intact : « Dans les trois ans, j’aimerais qu’on puisse arriver à 200 points de vente physiques et à peu près 1 000 mandataires, ce qui nous ferait à peu près 2 000 conseillers sur le terrain. »

Pour nourrir ses conseillers en contacts, le groupe prépare CapLead, un projet qui doit exploiter la notoriété de la marque Stéphane Plaza sur le terrain numérique. « À l’heure des LLM, de tout ce qui est présent sur ChatGPT, Gemini, Mistral, je voulais absolument avoir cette possibilité de travailler la recherche acquéreur ciblée pour apporter à notre réseau des leads de plus grande qualité », explique Xavier Belvaux. Autrement dit, capter les acheteurs qui cherchent désormais en interrogant une intelligence artificielle. Deux autres outils sont en préparation, l’automatisation des réseaux sociaux du groupe et un outil de formation, le tout opérationnel « avant la fin du premier quadrimestre 2027 », soit d’ici fin avril.

Ce qu’il faut retenir Vous achetez ou vendez ? Il y a de l’offre et des acquéreurs, malgré le climat politique. Choisissez un conseiller qui vous rappelle, tient ses engagements et connaît vraiment votre quartier : c’est le meilleur indicateur de la qualité de l’accompagnement. Vous êtes un pro de l’immobilier ? Dans un marché volatil, la réactivité fait la différence : rappelez vite, tenez parole, soyez visible localement. Et préparez-vous à des acquéreurs qui cherchent aussi via ChatGPT et les autres IA.

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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