RENT 2026 – Agent immobilier : « Partager ses exclusivités, c’est près de 38 000 euros de chiffre additionnel », Bahi Khoury (Amanda)

Près de 38 000 euros HT de chiffre d’affaires en plus pour une agence adhérente : au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, Bahi Khoury (Amanda) chiffre ce que le partage de mandats exclusifs rapporte vraiment.

Newsletter MySweetimmo

Mandat exclusif partagé : Des agences qui vendent plus vite

L’idée a 22 ans et tient en un mot : partager. Chez Amanda, les agents immobiliers mettent leurs mandats exclusifs en commun. La communauté compte aujourd’hui « plus de 3 200 agences qui partagent plus de 65 000 biens » sur tout le territoire, rappelle son président. Bahi Khoury la pilote depuis treize mois. Autour de lui, un conseil d’administration réunit les réseaux d’agences et les principaux syndicats de la profession.

Son premier constat ? Amanda dormait sur un trésor. L’association possédait « une base de données colossale », mais ne s’en servait pas pour mesurer quoi que ce soit. Or « l’agent immobilier aujourd’hui a besoin de mesurer les performances », insiste-t-il. Un an de travail plus tard, les chiffres tombent. Les agences adhérentes captent plus de 10 000 mandats exclusifs par mois. La moitié trouve preneur. Et vite : en 88 jours en moyenne, contre 97 au niveau national. Bref, une agence adhérente « fait gagner des jours à ses clients ».

Prix de vente : Près de 30 % des biens partent sans négociation

Plus vite, d’accord. Mais plus cher ? Bahi Khoury sort un autre chiffre : « 27,6 % des mandats sont vendus au prix ». Presque trois sur dix, sans un euro de négociation. Le hasard n’y est pour rien, selon lui. Les adhérents puisent dans une base de près de 800 000 biens vendus pour affiner leurs estimations. Une arme précieuse face au vendeur un peu trop gourmand : « Il faut lui donner des éléments factuels pour qu’il puisse lui-même réfléchir à ça et prendre sa décision. »

Reste LA question des patrons d’agence : combien ça rapporte ? Amanda a fait ses comptes. Une agence adhérente rentre 6 % de mandats exclusifs de plus que les autres. Elle signe aussi « un peu plus de trois ventes ». Au bout du compte, elle encaisse « près de 38 000 euros hors taxe de chiffre additionnel ». De quoi faire réfléchir ceux qui gardent jalousement leurs exclusivités. Surtout depuis que la fin de la pige rend chaque vendeur plus précieux.

Agents immobiliers : La feuille de route d’Amanda pour 2027

Prochain chantier : l’extranet, « un peu le B2B » de l’association. Il suivra toute la vente, « jusqu’à l’offre d’achat et jusqu’au compromis ». Mise en production prévue début 2027, dans la foulée de la transformation présentée en juin. Le site internet d’Amanda, lui, a déjà fait peau neuve. Les agences peuvent y demander à être rappelées par un consultant. Les particuliers y trouvent l’agence adhérente la plus proche, qui « utilise l’ensemble de la communauté locale » pour dénicher leur futur bien.

Et l’agent qui hésite encore ? Bahi Khoury lui retourne la question : a-t-il déjà la culture du mandat exclusif ? Si non, Amanda l’aide à l’acquérir. Pas question de faire signer puis de disparaître : « Chez Amanda, on ne fait pas une adhésion et on laisse les agences seules dans leur coin. » L’association forme les collaborateurs, les patrons d’agence et les animateurs locaux aux outils de partage.

À lire aussi RENT 2026 - IA immobilière : « Les petites structures ont un avantage compétitif », Olivier Le Gallo (Capifrance, Optimhome) Ce qu’il faut retenir Vous vendez votre bien ? Avec un mandat exclusif partagé, vous gardez un seul interlocuteur. Mais votre bien touche les acquéreurs de plusieurs agences. Demandez à votre agent s’il partage ses exclusivités : selon Amanda, les biens partagés partent en 88 jours, contre 97 en moyenne. Et voici comment accélérer la vente de son bien. Vous êtes un pro de l’immobilier ? Partager ses exclusivités peut rapporter gros. Amanda chiffre le gain à +6 % de mandats exclusifs et près de 38 000 euros HT de chiffre d’affaires en plus. Seule condition : avoir déjà la culture de l’exclusivité.

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

Cet article vous a aidé ? Soutenez MySweetImmo et aidez-nous à rester gratuit pour tous.

Paramétrez vos consentements Coucou, c'est nous... les sweet Cookies ! 🍪 On adore que vous soyez gourmand de nos contenus. Mais pour rendre votre visite encore plus sweet, on aimerait vous accompagner avec quelques cookies — promis, ils sont sans calories. Ça vous dit ? Vous vous demandez pourquoi on vous sert des cookies ? 🍪 Compter nos visiteurs, c'est important ! C’est simple : on veut rendre votre expérience ici aussi sweet que nos contenus. Les cookies nous aident à compter vos visites pour mieux comprendre vos préférences, à vous chouchouter en vous proposant ce que vous aimez, et à vous assurer de ne rien manquer. Et ne vous inquiétez pas, ils sont toujours sans calories ! Fonctionnalités Fonctionnalités Toujours activé Le stockage ou l'accès technique est strictement nécessaire à la finalité légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique explicitement demandé par l'abonné ou l'utilisateur, ou aux seules fins d'effectuer la transmission d'une communication sur un réseau de communications électroniques. Preferences Preferences The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user. Statistiques Statistiques The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. Le stockage technique ou l'accès utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. Sans assignation à comparaître, conformité volontaire de la part de votre fournisseur de services Internet ou enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier. Marketing Marketing Le stockage ou l'accès technique est nécessaire pour créer des profils d'utilisateur afin d'envoyer de la publicité ou pour suivre l'utilisateur sur un site Web ou sur plusieurs sites Web à des fins de marketing similaires. Accepter Refuser Préférences Sauvegarder Préférences

Paramétrez vos consentements