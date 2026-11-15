RENT 2026 – Les agents immobiliers ont du cœur : « 60 000 euros de bénéfices reversés aux Restos », Jacques Agid (Orpi)

60 000 euros reversés aux Restos du Cœur, une soirée à Lyon le 16 décembre avec Sébastien Chabal : au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, Jacques Agid (Orpi) raconte l’élan solidaire des agents immobiliers.

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Les agents immobiliers ont du cœur : 60 000 euros reversés aux Restos du Cœur

Agent immobilier Orpi à Nice, Jacques Agid a fondé en 2021 l’association Les agents immobiliers ont du cœur, connue pour ses soirées annuelles au profit des Restos du Cœur à Nice. « La dernière a généré quand même 60 000 euros de bénéfices reversés aux Restos », se félicite-t-il. Prochain rendez-vous le 16 décembre à Lyon, au Matmut Stadium de Gerland, avec un parrain de poids : Sébastien Chabal.

La soirée financera aussi [nom de la plateforme à confirmer], la plateforme de l’association pour les femmes victimes de violences. « On leur fournit gracieusement des meubles grâce aux agents immobiliers », explique son fondateur. Pour participer à la soirée lyonnaise ou soutenir l’association, tout se passe sur lesagentsimmobiliersontducoeur.com.

https://youtu.be/5_tOrCB9jfY

Immobilier à Nice : Les prix tiennent, les acheteurs prennent leur temps

Le reste de l’année, Jacques Agid vend des appartements sur un marché qui a longtemps fait figure d’exception. « À Nice, on a été beaucoup protégés, parce que c’est une région extraordinaire », reconnaît-il. Protégée, mais plus tout à fait à l’abri : « On sent que les clients sont plus attentistes. Les acheteurs prennent beaucoup plus de temps pour se décider, et les délais de vente repartent à la hausse. En revanche, on n’a pas encore vraiment subi de baisse de prix », observe-t-il.

Pas encore, donc. Car le crédit s’en mêle : « Il y a aussi la hausse des taux d’intérêt, qui reprend un petit peu et qui devrait, je pense, dans les prochains mois, générer des négociations plus fortes sur les prix », anticipe le professionnel.

Vendre ou acheter : Les conseils de Jacques Agid

Aux propriétaires, l’agent niçois ne raconte pas d’histoires. « Aujourd’hui, clairement, le marché a basculé du côté de l’acheteur. Un vendeur doit vraiment arrêter de croire qu’il va vendre beaucoup plus cher que l’estimation que lui fait un professionnel », prévient-il. Un discours proche de celui de la FNAIM Région Sud, pour qui il vaut mieux vendre aujourd’hui moins cher.

Les acquéreurs ont donc la main. Doivent-ils pour autant attendre que les prix baissent ? « Si tu trouves le bien qui correspond à ton projet, il faut y aller », tranche-t-il, avant de rappeler une évidence : « La plupart des gens achètent quand même pour se loger eux-mêmes. S’ils trouvent l’appartement qu’il leur faut, il faut qu’ils y aillent, peu importe la période. »

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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