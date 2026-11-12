RENT 2026 – IA immobilière : « Les petites structures ont un avantage compétitif », Olivier Le Gallo (Capifrance, Optimhome)

Bonne nouvelle pour les conseillers immobiliers, l’IA donne un avantage compétitif aux petites structures. Au micro d’Ariane Artinian pour Mon Podcast Immo, Olivier Le Gallo (Capifrance) explique pourquoi il ne faut pas en avoir peur.

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IA immobilière : Pourquoi les mandataires ont une longueur d’avance

Et si l’intelligence artificielle faisait d’abord les affaires des petits ? C’est le pari d’Olivier Le Gallo. Arrivé en mai à la tête de Capifrance et d’Optimhome, il ne voit pas dans l’IA un gadget de plus, mais une vraie bascule. « Je pense que c’est une révolution dans le métier. Il arrive dans les métiers de service ce qui est arrivé dans l’industrie il y a 40 ans avec la robotisation », pose-t-il d’emblée. Rien que ça.

Cette révolution, il la voit à l’œuvre sur trois terrains. Le pilotage, d’abord, parce qu’un dirigeant accède bien plus vite qu’avant à l’information et aux comparaisons. « Pour moi qui arrive dans un réseau, c’est fabuleux, parce que c’est une accélération de connaissances », s’enthousiasme-t-il. La productivité, ensuite : « L’IA va accélérer la productivité, simplifier les tâches répétitives, laborieuses », poursuit-il. Reste le développement du business, et là le patron se montre plus prudent. « C’est probablement là que l’IA aujourd’hui n’est pas encore complètement convaincante », reconnaît-il.

Alors, qui en profite vraiment ? Pas forcément ceux qu’on croit. « Ce sont les petites structures aujourd’hui qui ont un avantage compétitif », assure Olivier Le Gallo. Hier réservées aux grands groupes, ces technologies sont désormais à la portée d’un conseiller indépendant. Et ces petites structures ne gardent pas pour elles le temps qu’elles gagnent. « Elles vont réinvestir du temps dans la qualité de la relation avec leurs clients, pour convaincre, pour prospecter. Et là, ce ne sont pas des robots qui vont le faire, ce seront des êtres humains », insiste le dirigeant.

Capifrance et Optimhome : Des comptes rendus de visite dictés au téléphone

Concrètement, ça donne quoi sur le terrain ? Une première brique est arrivée il y a deux semaines chez Capifrance et Optimhome, et elle s’attaque à une corvée bien connue des conseillers : le compte rendu de visite. « Ils vont directement dicter leurs comptes rendus à leur téléphone. Et l’IA va directement générer le contenu, l’améliorer, challenger, pour faciliter la vie de nos mandataires », explique Olivier Le Gallo. La suite est promise pour janvier, avec une nouvelle offre qui doit améliorer la diffusion des annonces et mettre l’IA au service de la prospection. « Il y aura beaucoup plus d’outils, beaucoup plus de services », annonce-t-il, sans en dévoiler davantage pour l’instant.

Derrière ces lancements, il y a une ambition que le dirigeant ne cache pas, celle qu’il esquissait déjà dans sa feuille de route de septembre. « On est dans un marché très compétitif. L’enjeu pour nous, c’est de se différencier. Et pour se différencier, on veut être absolument désirable », résume-t-il. Désirable pour ses près de 5 000 mandataires, bien sûr, mais aussi pour tous ceux qu’il espère convaincre de le rejoindre.

Et ceux que la technique effraie ? Olivier Le Gallo retourne l’argument avec un certain plaisir. « Pour moi, l’IA, ce n’est pas une révolution technologique. C’est une révolution qui efface la technologie. Elle permet à un large nombre de personnes et de profils d’accéder à la technologie sans être un technicien », affirme-t-il. La preuve, il l’a sous les yeux au siège de ses réseaux. « On a ouvert largement l’IA et on s’aperçoit que des profils surprenants, non techniques, venant de la relation client, de la finance, du commerce, se sont approprié ces outils presque de manière autodidacte », raconte-t-il. D’où le conseil qu’il adresse aux conseillers immobiliers : « Soyez curieux. N’ayez pas peur. On a beaucoup à gagner en investissant dans ces sujets. »

Marché immobilier : Juillet record, octobre en baisse, 2027 dans le brouillard

Et le marché, dans tout ça ? Le moral est bon, mais le ciel se couvre un peu. « La conjoncture a été très bonne jusqu’en septembre. On a même réalisé un mois record depuis trois ans en juillet dernier. Octobre, en revanche, s’inscrit en baisse », constate Olivier Le Gallo. Faut-il y voir l’effet de la hausse des taux, ou celui d’une actualité agitée et de manifestations qui ont pu décaler quelques projets ? Il avoue ne pas le savoir encore, même si les premiers jours de novembre lui semblent meilleurs. Une chose est sûre à ses yeux : « Quand les taux d’intérêt augmentent, ce n’est jamais très bon pour le marché », rappelle-t-il.

Pour 2027, pas question de jouer les devins, quand d’autres voient déjà un marché en hibernation. « C’est absolument difficile aujourd’hui de faire une prévision pour 2027 », admet-il. La présidentielle ne l’empêche pas de dormir : « On est encore à quatre ou cinq mois des élections. Tout peut bouger », observe-t-il. Ses inquiétudes regardent plutôt de l’autre côté de l’Atlantique. « Ce sont plutôt les décisions américaines sur le détroit d’Ormuz, sur l’Ukraine, qui ont des impacts significatifs sur l’inflation, l’essence, les taux d’intérêt », souligne-t-il. Aux acquéreurs qui hésitent, il tient malgré tout un discours rassurant : « Vous pouvez rentrer avec un taux élevé, mais comme on est sur des emprunts à 15-20 ans, vous pouvez négocier assez rapidement lorsque les taux baissent. »

À lire aussi RENT 2026 - Agent immobilier : « Celui qui ne sait pas se servir de l'IA sera remplacé », François Gagnon (ERA Immobilier) Ce qu’il faut retenir Vous achetez ? Un taux élevé aujourd’hui n’est pas une condamnation à vie. Sur un prêt de 15 à 20 ans, vous pourrez renégocier si les taux baissent, rappelle Olivier Le Gallo. Vous êtes un pro de l’immobilier ? L’IA n’est plus réservée aux grosses structures. Testez-la sur vos tâches chronophages, comme les comptes rendus de visite. Et réinvestissez le temps gagné dans la prospection et la relation client.

Interview enregistrée au salon RENT, novembre 2026. Retrouvez tous les épisodes de Mon Podcast Immo sur MySweetImmo, ou écoutez celui-ci sur votre plateforme préférée.

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