Pour 93% des salariés, Paris La Défense est un quartier où il fait bon travailler, soit 7 points de plus qu’en 2018 !

Marie-Célie Guillaume, Directrice générale de Paris La Défense

Le baromètre de satisfaction nous permet à la fois de mesurer l'accueil de nos projets par le public, et de sonder quels sont les points à améliorer : c'est notre approche orientée satisfaction client. Ainsi l'accent sera mis sur la végétalisation, encore trop peu visible, la signalétique toujours compliquée pour nos publics et le renforcement du nombre de lieux de vie et de convivialité.