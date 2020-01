Bonaparte, le premier réseau de mandataires dédié exclusivement à l’immobilier haut de gamme

Pour garantir l’excellence aux acheteurs et aux vendeurs, nous ne travaillons qu’avec des professionnels sélectionnés pour leur savoir-faire et ayant au moins deux à trois ans d’expérience. Nous voulons tout simplement recruter les meilleurs agents et leur offrir les meilleurs services pour qu’ils soient les plus performants et qu’ils se sentent reconnus à leur juste valeur.

Cynthia Calcagni, Christophe Domingues et Olivier Boyer, professionnels chevronnés, ont fondé, en avril 2018, Bonaparte, un nouveau concept de réseau de mandataires en immobilier, résolument ancré dans l’air du temps. Avec, dans son ADN, une valeur forte : le prestige !

Le marché de l’immobilier de prestige est en pleine expansion. Après une année 2018 flamboyante, 2019 a confirmé l’attrait des acheteurs pour les biens luxueux. Des prix jusqu’aux volumes de vente, tous les indicateurs sont en hausse. En 10 ans, l’indice des prix de l’immobilier (IPI) a ainsi augmenté de +54,6 % à Paris, de 24,9 % dans les dix plus grandes villes de France et de 10,4 % sur l’ensemble du pays.

Il n’existe pas de réseau haut de gamme d’agents immobiliers

Pourtant, du côté des professionnels, de l’avis de Cynthia Calcagni, Christophe Domingues et Olivier Boyer, l’offre est loin d’être à la hauteur des enjeux. D’abord, et c’est un paradoxe, il n’existe pas de réseau d’agents commerciaux dédié à l’immobilier haut de gamme. Jusqu’à présent, seules certaines déclinaisons de marque (comme par exemple IAD/ IAD Prestige) se partagent le marché, mais l’ensemble du segment de l’immobilier de prestige est pénalisé par ce manque de spécialisation. Pourtant, les réseaux immobiliers sont en pleine expansion et affichent une forte croissance : les 25 0000 mandataires de l’Hexagone réalisent à eux seuls plus de 100 000 ventes par an, grignotant ainsi de plus en plus sur la part des ventes réalisées par les agences.

Ensuite, il y a la réalité du terrain…

Alors qu’il y a quelques années, les futurs acquéreurs se déplaçaient en agence pour trouver un bien, ils sont désormais 90% à démarrer leur recherche immobilière sur Internet. Pour être en adéquation avec leurs nouvelles habitudes et rester compétitives, les agences immobilières se doivent d’être présentes en ligne et de proposer des outils digitaux qui répondent à leurs attentes. De même, les agences doivent repenser les espaces devenus vacants. L’idée est alors de développer des collaborations profitables à tous pour transformer ces lieux sous-utilisés en espaces de coworking chaleureux, flexibles et adaptés au fonctionnement des mandataires.

Encore trop de retard par rapport aux attentes des clients

Enfin, alors que la révolution numérique s’accélère, les propriétaires sont en demande de services d’excellence, nécessitant une réelle expertise de la part des agents et des agences. Or, les professionnels du secteur du prestige accusent un réel retard par rapport aux attentes des clients : rares sont ceux qui proposent par exemple des visites virtuelles en 3D, des vidéos prises avec un drone ou réalisées avec la présence d’un mannequin.

Le réseau Bonaparte : un concept innovant d’immobilier de luxe

Dans ce contexte, Cynthia Calcagni, Christophe Domingues et Olivier Boyer ont fondé, en avril 2018, Bonaparte, un réseau d’agents commerciaux qui fait figure de pionnier en apportant une totale maîtrise des technologies les plus récentes ainsi qu’une image de marque exclusivement haut de gamme.

« Pour garantir l’excellence aux acheteurs et aux vendeurs, nous ne travaillons qu’avec des professionnels sélectionnés pour leur savoir-faire et ayant au moins deux à trois ans d’expérience. Nous voulons tout simplement recruter les meilleurs agents et leur offrir les meilleurs services pour qu’ils soient les plus performants et qu’ils se sentent reconnus à leur juste valeur », explique Cynthia Calcagni, co-fondatrice du réseau.

Son approche est radicalement différente des autres réseaux :

Il maîtrise le meilleur de la technologie pour offrir à ses clients une expérience d’achat ou de vente hors du commun ;

Il développe un projet afin d’assurer sa forte présence en ligne, mais aussi au plus près de ses clients, grâce à la création d’un réseau de business centers partenaires mis à la disposition de ses mandataires prochainement ;

Il propose à ses agents une large gamme d’outils digitaux et de services de pointe pour qu’ils se libèrent des contraintes administratives et des tâches annexes à leur métier.

Depuis son lancement, le réseau Bonaparte s’est très vite développé dans toute la France, mais il a volontairement choisi de maîtriser sa croissance afin de n’intégrer que des agents commerciaux et des conseillers expérimentés.

Des avantages pour les acheteurs

Il n’y a plus de temps perdu : la qualité des photos, des vidéos et de la visite interactive en 3D permet de se faire une idée précise de chaque bien, dans les moindres détails.

Des agents expérimentés, disponibles et à l’écoute.

Des avantages pour les vendeurs

Les agents du réseau Bonaparte sont motivés au quotidien par une ambition forte : démocratiser les services de l’immobilier de luxe pour l’ensemble du marché des biens de prestige.

Par exemple, ils profitent de partenariats avec des influenceurs en ligne qui augmentent considérablement l’attractivité de l’appartement ou de la maison mis en vente. Des prestations haut de gamme sont proposées même sans mandat d’exclusivité, comme le shooting photo réalisé par un professionnel pour tout bien mis en vente à partir de 150 K€.

Pourquoi rejoindre le Réseau Bonaparte ?

Une image de marque forte : L’image de marque haut de gamme et design du Réseau Bonaparte valorise le potentiel et la visibilité de ses agents.

L’image de marque haut de gamme et design du Réseau Bonaparte valorise le potentiel et la visibilité de ses agents. Un business center est mis à disposition : Grâce à un système de coworking développé avec des agences partenaires, les agents du Réseau Bonaparte profitent de bureaux à moindre coût pour un usage flexible et souple. Ils peuvent recevoir leurs clients, imprimer des documents et même partager un moment de convivialité autour d’un café (selon la formule choisie). Ces espaces chaleureux sont aussi des espaces d’échanges qui permettent à chaque agent d’attirer de nouveaux talents pour les intégrer à son propre réseau. Le Réseau Bonaparte offre ainsi l’alliance parfaite d’un modèle de mandataires immobiliers et d’un cadre de travail agréable.

Grâce à un système de coworking développé avec des agences partenaires, les agents du Réseau Bonaparte profitent de bureaux à moindre coût pour un usage flexible et souple. Ils peuvent recevoir leurs clients, imprimer des documents et même partager un moment de convivialité autour d’un café (selon la formule choisie). Ces espaces chaleureux sont aussi des espaces d’échanges qui permettent à chaque agent d’attirer de nouveaux talents pour les intégrer à son propre réseau. Le Réseau Bonaparte offre ainsi l’alliance parfaite d’un modèle de mandataires immobiliers et d’un cadre de travail agréable. Un réseau à développer .

Des sources de revenus diversifiées : Les agents du réseau Bonaparte vendent des biens à forte valeur ajoutée. Ils interviennent également pour des missions de courtage en financement, courtage en travaux, gestion locative et estimations immobilières.

La qualité des relations humaines : Libérés des contraintes administratives, et en externalisant les opérations de bureau chronophages, les agents peuvent se concentrer sur leur vraie valeur ajoutée : la qualité de la relation de confiance créée avec leurs clients et la création d’une émotion authentique lors des échanges. Ils peuvent notamment s’appuyer sur un service de conciergerie pour déléguer toutes tâches à faible valeur ajoutée dans leur travail.

Une large gamme de services offerts : Des services premium démocratisés à l’ensemble du marché (photographe professionnel, vidéo intégrant une mise en scène avec un mannequin, vidéo avec drone, visite virtuelle 3D …).

Un Centre de Marketing pour un maximum d’efficacité.