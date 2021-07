Les Agences de Papa signent un bail Iconic à Nice

Le réseau immobilier digital les Agences de Papa, annoncent la signature du bail de 6300 m2 de bureaux avec la Compagnie de Phalsbourg et Fondimmo dans le projet Iconic à Nice.

Iconic, le Diamant niçois

Surnommé « Le Diamant » par les Niçois, Iconic est un immeuble mixte de 18 300 m2 qui accueille des bureaux, du commerce, un hôtel Hilton et une salle de spectacle. Situé à l’angle de la gare Thiers et de l’avenue Jean Médecin, un emplacement exceptionnel dans l’hyper centre de Nice, il est la première réalisation française de Daniel Libeskind, célèbre architecte et auteur notamment du « master plan » de Ground Zero à Manhattan ou encore du Musée Juif de Berlin. Le projet est en cours de construction et sera livré au premier semestre 2022.

« Nous sommes heureux que Iconic accueille un des plus grands écosystèmes dédiés à la proptech en France, autour des Agences de Papa. Leur projet ambitieux démontre que les espaces de grandes qualités restent très attractifs pour les entreprises», déclarent Philippe Journo, Président-Fondateur de la Compagnie de Phalsbourg et Paolo Celi, dirigeant de Fondimmo.

Les agences de Papa à l’Iconic

Idéalement situé en centre-ville, à proximité de la gare et bénéficiant d’un accès rapide à l’aéroport international de Nice, c’est le site idéal pour accompagner le développement des Agences de Papa.

Une opportunité pour réunir tous leurs collaborateurs, actuellement répartis sur 3 sites. Avec ce futur siège, Les Agences de Papa entendent offrir un environnement de travail résolument moderne, permettant, grâce à des aménagements adaptés, de répondre aux nouveaux besoins de ses équipes.

L’entreprise souhaite améliorer la qualité de vie au travail en offrant plus de flexibilité, davantage d’espaces de travail dédiés à la collaboration et moins de bureaux statiques. Projet qui favorisera une plus forte synergie entre les équipes.

A travers une architecture originale et des espaces flexibles, cet immeuble apporte de la temporalité et du sens au projet des Papas. Les espaces collaboratifs ont été pensés avec un design équilibré et élégant pour en faire un lieu de vie authentique, unique, bénéficiant de nombreux services et favorisant les échanges (Restauration / Salle de sport etc…).

Les Agences de Papa soutiennent les entrepreneurs

Afin de soutenir les entrepreneurs et répondre à tous leurs besoins pour lancer et développer leurs projets, Les Agences de Papa ont décidé de créer une pépinière de startup et un espace de coworking agréable et convivial pour permettre une dynamique entrepreneuriale.

Un rooftop exceptionnel agrémentera également les espaces de vie et un studio/plateau TV sera installé au dernier étage pour permettre aux Agences de Papa de produire ses propres contenus et aux startup hébergées d’avoir un lieu de production de qualité.

« Nous sommes ravis d’exploiter pleinement toutes les qualités de cet immeuble intégralement repensé et restructuré afin de proposer des espaces de travail innovants qui mettront fortement l’accent sur la fluidité des échanges et des interactions. Nous avons l’ambition d’en faire un lieu de vie, de travail et de collaboration sans équivalent » expliquent Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini, Co-fondateurs des Agences de Papa.

L’installation est programmée au 1er semestre 2022 et permettra d’être un réel relais de croissance grâce à la capacité d’internalisation de toutes les activités des Agences de Papa.