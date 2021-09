Avec homeloop, Liberkeys pourra faire profiter ses clients d’une offre de vente express en 24 ou 48h

Héritages, divorces, recompositions familiales, changements professionnels... Les situations pour lesquelles des particuliers veulent vendre vite et de façon sécurisée sont en fait très nombreuses. Nous avions conscience que les délais de vente pouvaient être une réelle problématique pour de nombreuses typologies de vendeurs et nous tenions à leur apporter une solution sur mesure.

homeloop et Liberkeys unissent leurs forces. Avec leur offre conjointe, baptisée Krono, ils proposeront à des propriétaires pressés une alternative à une vente classique qui nécessite de trouver un acquéreur puis d’attendre le financement de cet achat.

homeloop, startup qui permet aux propriétaires-vendeurs de disposer d’une offre d’achat ferme et définitive dans un délai de 24 à 48h, sans rétractation, ni condition suspensive de financement, et Liberkeys, néo-agence immobilière, se sont associées pour lancer une offre conjointe baptisée Krono.

Une offre de vente express en 24 ou 48h

Disponible à Paris, Lyon et Lille, cette dernière permet aux clients Liberkeys qui veulent s’assurer d’une vente garantie et rapide de bénéficier des services d’homeloop. En partenariat avec homeloop, Liberkeys pourra désormais leur faire profiter d’une offre de vente express en 24 ou 48h. Une petite révolution quand on sait que le délai de vente moyen pour un logement est de 4 à 6 mois pour une vente classique…

Concrètement, avec l’offre Krono, un propriétaire-vendeur souhaitant une vente rapide et assurée se verra formuler une offre d’achat fondée sur les caractéristiques du bien et l’estimation de l’agent Liberkeys. En cas d’accord, homeloop procédera à une contre-visite de vérification avant de signer un compromis de vente. Le bien sera alors remis sur le marché au prix estimé par Liberkeys, qui s’occupera de la vente.

Une alternative à une vente classique

L’objectif est clair : proposer à des propriétaires pressés une alternative à une vente classique qui nécessite de trouver un acquéreur puis d’attendre le financement de cet achat. Avec Liberkeys, ce processus dure en moyenne 4 mois ce que tous les propriétaires ne peuvent pas se permettre.

La vente Krono est par exemple particulièrement adaptée aux vendeurs qui désirent financer une nouvelle acquisition et préfèrent ne pas contracter de prêts relais. Ils peuvent en effet obtenir un achat immédiat et payé comptant. Le risque de perte de temps en cas de désistement, d’application de conditions suspensives ou de non-obtention d’un emprunt par le futur acquéreur est ainsi écarté.

Renouveler un peu plus la manière dont les Français consomment l’immobilier

En lançant l’offre Krono, homeloop et Liberkeys veulent bousculer une nouvelle fois les status quo.

«Krono répond à l’intérêt de certains de nos clients, ceux qui sont pressés notamment. Héritages, divorces, recompositions familiales, changements professionnels… Les situations pour lesquelles des particuliers veulent vendre vite et de façon sécurisée sont en fait très nombreuses. Nous avions conscience que les délais de vente pouvaient être une réelle problématique pour de nombreuses typologies de vendeurs et nous tenions à leur apporter une solution sur mesure. Dépoussiérer la transaction immobilière en offrant aux propriétaires-vendeurs une gamme de services à même de couvrir l’ensemble des besoins est la promesse de Liberkeys depuis ses débuts », explique Thomas Venturini, CEO et Président de Liberkeys.

« Nous sommes ravis de pouvoir offrir notre service à davantage de vendeurs en nous associant à un acteur de l’immobilier disruptif comme Liberkeys. Plus qu’un simple partenariat, Krono est l’expression d’une vision partagée de nos missions et d’un engagement client commun à proposer toujours plus d’innovation d’usage aux particuliers. En l’occurrence, notre service permettra à un client Liberkeys de se libérer de toutes les contraintes liées à la vente classique en obtenant rapidement des certitudes sur le prix et le délai dans lequel sa vente sera réalisée. Grâce à Krono, Liberkeys et homeloop invitent donc encore un peu plus les propriétaires-vendeurs à pousser la porte vers la concrétisation de leurs projets », conclut Aurélien Gouttefarde, Président fondateur d’homeloop.